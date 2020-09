Hồng Kông: Nỗi lo của gia đình 12 người trốn sang Đài Loan bị Trung Quốc bắt

Gia đình của 12 thanh niên biểu tình bị tuần duyên Trung Quốc bắt khi trên đường chạy trốn sang Đài Loan ngày 12/09/2020 lên tiếng trước giới truyền thông. Họ cầu cứu chính quyền Hồng Kông can thiệp với chế độ Bắc Kinh vì đã ba tuần không có tin tức gì về 12 thanh niên này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, số thanh niên này bị tư pháp Hồng Kông truy tố vì đã tham gia vào các nhiều cuộc biểu tình khác nhau. Họ được trả tự do có điều kiện và dường như đã tìm cách chạy trốn tư pháp Hồng Kông khi mạo hiểm đào thoát bằng một chiếc tầu do chính họ thuê.

Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy, cho biết chi tiết :

« Đầu trùm kín, mặt đeo khẩu trang và che mắt sau cặp kính đen, cha mẹ của 6 trong số 12 thanh niên bị tuần duyên Trung Quốc bắt cách nay ba tuần ngoài khơi Hồng Kông khó lòng che giấu được nỗi lo lắng.

Jamie To, luật sư và dân biểu thuộc phe ủng hộ dân chủ là một trong số những người tổ chức cuộc họp báo này. Ông nói : ʺChúng tôi rất lo về tình trạng, quyền, sức khỏe và quy chế của họ. Liệu rằng các quyền của họ, dù là dưới luật lệ của Trung Quốc, có được bảo vệ hay không ?ʺ

Điều đáng lo hơn nữa là theo những luật sư đã chấp nhận lời mời của các gia đình biện hộ cho những thanh niên Hồng Kông, chính quyền đã khuyến cáo họ rằng không nên ra bào chữa như lời giải thích của dân biểu Chu Hoi-dick.

ʺTôi nghĩ là vấn đề lớn nhất hiện nay cho các gia đình chính là việc chính phủ Trung Quốc tìm cách áp đặt các luật sư do họ chỉ định, chứ không phải những luật sư do gia đình chọn. Do vậy, có một rủi ro lớn là gia đình mất liên lạc với những người bị giam giữ và trường hợp này có nguy cơ rơi vào tình trạng mù mờ, bặt vô âm tín trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm như nhiều trường hợp nhân quyền khác tại Trung Quốc.ʺ

Cuối ngày, cơ quan di trú Hồng Kông cho biết những thanh niên bị Trung Quốc bắt hiện sức khỏe vẫn tốt và gia đình có thể gởi thuốc men cho ba người đang trong giai đoạn chữa trị. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký