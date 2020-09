Hồng Kông: nhà tranh đấu Hoàng Chi Phong bị câu lưu

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 23 tuổi, một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hồng Kông, bị cảnh sát câu lưu ngày hôm nay, 24/09/2020, với lý do « tham gia một cuộc tập hợp trái phép », hồi tháng 10/2019.

Luật sư của Hoàng Chi Phong cho biết thân chủ của ông đã bị câu lưu trong lúc đến trình diện tại sở công an về một hồ sơ khác. Hoàng Chi Phong bị cáo buộc tham gia một cuộc xuống đường « trái phép » hôm 05/10/2019. Trong cuộc biểu tình hôm đó, hàng trăm người đã tuần hành phản đối quy định cấm đeo khẩu trang của chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông. Từ đó tới nay đeo khẩu trang, bịt mặt không còn là điều phi pháp tại Hồng Kông.

Hoàng Chi Phong đã bị cảnh sát câu lưu trong ít giờ. Sau khi ra khỏi trụ sở cảnh sát, trả lời các nhà báo, Hoàng Chi Phong khẳng định « bất luận thế nào, tôi sẽ tiếp tục tranh đấu ».

Bắc Kinh giới hạn thêm hoạt động của phóng viên quốc tế

Thêm một dấu hiệu cho thấy Hoa Lục ngày càng can thiệp vào công việc nội bộ Hồng Kông đó là hôm qua 23/09/2020, Văn phòng bộ Ngoại Giao Trung Quốc đặc trách về Hồng Kông ra thông cáo cảnh báo Câu Lạc Bộ Các Phóng Viên Hồng Kông FCC là phải « ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này » nhân danh quyền tự do báo chí, hay dưới « bất kỳ một lý do nào ».

Văn bản nói trên nhấn mạnh: « Không một tổ chức, hay cá nhân nào được quyền đứng trên pháp luật của Hồng Kông hay đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc, đe dọa ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông ». Đây là bước kế tiếp trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt các quy chế cấp giấy phép hành nghề cho phóng viên nước ngoài tại Hồng Kông.

