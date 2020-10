Human Rights Watch : Tư pháp Bắc Triều Tiên đối xử với tù nhân « tệ hơn súc vật »

via REUTERS - KCNA

Tổ chức Giám sát Nhân quyền, Human Rights Watch, trong một báo cáo công bố ngày 19/10/2020 cho rằng tư pháp Bắc Triều Tiên đối xử với các tù nhân còn « tệ hơn cả súc vật ».

Bị tra tấn, đánh đập với những hình phạt hà khắc hay bị làm nhục, bị xâm hại tình dục để ép cung là những hình thức được sử dụng thường xuyên tại các trại giam ở Bắc Triều Tiên. Đây là những lời tố cáo của nhiều nhân chứng với Human Rights Watch được AFP trích dẫn.

Những người này khẳng định thời gian bị tam giam trước khi đưa ra xét xử là « cực kỳ khó khăn ». Một cựu sĩ quan cảnh sát thừa nhận : « Quy định đưa ra là tù nhân không phải bị đánh đập nhưng chúng tôi cần lời thú tội trong suốt cuộc điều tra ».

Trong báo cáo này, HRW yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt « nạn tra tấn triền miên và thô bạo cũng như là cách đối xử tồi tệ và vô nhân đạo trong các trại giam ». Tổ chức này cũng hối thúc Hàn Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước thành viên khác « gây áp lực với chính phủ Bắc Triều Tiên ».

Hàn Quốc mở lại các tuyến du lịch thăm làng Bàn Môn Điếm

Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hôm nay 19/10/2020 cho biết sẽ mở lại các chuyến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngay từ đầu tháng 11/2020, sau một năm bị gián đoạn vì dịch cúm lợn châu Phi (PPA).

Theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn, các chuyến tham quan vùng An ninh chung (JSA) và nhiều điểm khác tại vùng phi quân sự (DMZ) sẽ được khởi động ngay từ 04/11 và « theo từng nhóm nhỏ để bảo đảm an toàn cho du khách do tình hình dịch cúm lợn và dịch virus corona chủng mới. »

Tuy nhiên, Seoul xác nhận là đã không tham vấn hay thông báo cho phía Bình Nhưỡng biết về việc mở lại chương trình du lịch này. Phát ngôn viên bộ Thống Nhất, Yoh Sang-key trong buổi họp báo đã lạc quan cho rằng « các đội lính biên phòng ở hai phía canh gác không vũ khí ở Bàn Môn Điếm » nên chính phủ « tin rằng việc mở lại các chuyến tham quan sẽ không gây ra các vấn đề an ninh ».

