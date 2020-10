Liên Hiệp Quốc : Thêm 600 triệu đô la để giúp người tị nạn Rohingya

Hôm qua, 22/10/2020, các nhà tài trợ quốc tế cam kết đóng góp thêm khoảng 600 triệu đô la để giúp người tị nạn Ronhingya ở Bangladesh nhân một hội nghị quốc tế tại Genève, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Từ Genève, thông tín viên Jérémy Lanche gởi về bài tường trình :

« Kể từ cuộc di tản năm 2017, khoảng 860 ngàn người Rohingya đã chạy sang sống ở trại tị nạn chật kín người ở Cox’s Bazar, vùng biên giới bên phía Bangladesh. Điều kiện y tế và an ninh ở đây rất tồi tệ. Tình hình lại còn tồi tệ hơn do có đại dịch Covid-19 và do các vụ đụng độ giữa những băng đảng buôn bán ma túy. Hậu quả là ngày càng có nhiều người muốn rời khỏi đất nước bằng ngõ khác.

Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi nói : Có nguy cơ là người Rohingya mất hết hy vọng, thể hiện qua việc ngày càng có nhiều người muốn rời khỏi Miến Điện. Chỉ trong năm nay đã có 2.400 người tị nạn, họ vượt biên bằng đường biển trong điều kiện rất nguy hiểm và nhiều người đã trôi dạt trên biển có khi mấy tháng trời. Ít nhất 200 người tị nạn Rohingya đã chết trên biển trong năm nay;

Mỹ sẽ đóng góp 200 triệu đô la, Liên Hiệp Châu Âu là 113 triệu đô la, Anh Quốc 60 triệu đô la. Theo quan điểm của ông Filippo Grandi, những số tiền nói trên phản ánh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với người Rohingya. Vấn đề là hiện giờ đó chỉ mới là cam kết tài trợ để bù cho với hàng tỷ đô la mà Phủ Cao ủy Tị nạn kêu gọi quốc tế đóng góp để giúp người Rohingya chỉ trong năm 2020. »

