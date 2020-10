New Delhi công bố kế hoạch tập trận đầu tiên của Bộ Tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc

Hải Quân Ấn Độ hôm qua, 30/10/2020, thông báo kế hoạch cuộc tập trận hải quân đầu tiên của Bộ Tứ Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong khuôn khổ thao diễn quân sự truyền thống thường niên trên biển mang tên Malabar, do Ấn Độ chủ trì. Cuộc tập trận có sự tham gia của một chiến hạm Úc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo thông báo của Hải Quân Ấn Độ, cuộc tập trận Malabar lần thứ 24 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ ngày 03/11 đến ngày 06/11, tại vịnh Bengale, vùng biển phía đông Ấn Độ. Giai đoạn hai, từ ngày 17 đến 20/10, diễn ra tại vịnh Ả Rập, vùng biển phía tây Ấn Độ. Mục tiêu của tập trận là nâng cao năng lực phối hợp tác chiến giữa hải quân các quốc gia Bộ Tứ, với mục tiêu chung bảo vệ « một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do, với trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ».

Cuộc tập trận của hải quân Bộ Tứ giai đoạn một sẽ do chuẩn đô đốc Sanjay Vatsayan, chỉ huy hạm đội phía Đông của Ấn Độ phụ trách. Tham gia vào cuộc tập trận, về phía Ấn Độ, có khu trục hạm Ranvijay, tàu hộ tống Shivalik, tuần dương hạm Sukanya, tàu hậu cần Shakti và tàu ngầm Sindhuraj. Về phía Mỹ, có khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John McCain, khu trục hạm Nhật Bản JS Onami, chở trực thăng, và chiến hạm Úc HMAS Ballarat, cùng với trực thăng. Nhiều phi cơ tuần thám biển P-81 và trực thăng cũng tham gia vào cuộc tập trận.

Giai đoạn một của cuộc tập trận Malabar sẽ tập trung vào các bài tập phức hợp, bao gồm các hoạt động phối hợp tác chiến trên mặt biển, chống tàu ngầm, phòng không, bắn đạn thật.

Tham vọng bành trướng của Trung Quốc, trong đó có Biển Đông, là một trong những lý do khiến bốn quốc gia Bộ Tứ Mỹ Ấn Nhật Úc buộc phải xích lại gần nhau, đặc biệt với việc thúc đẩy các hợp tác về quân sự. Úc thông báo quyết định tham gia tập trận Bộ Tứ vào đầu tháng 10, New Delhi chính thức gửi lời mời hồi giữa tháng. Năm 2017, New Delhi từng từ chối yêu cầu của Úc muốn tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên Ấn-Mỹ-Nhật vì không muốn khiêu khích Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký