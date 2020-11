CHÂU Á - HỒNG KÔNG

Lãnh đạo Hồng Kông ca ngợi luật an ninh mới bất chấp những lời chỉ trích

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vẫn ca ngợi là luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt đã giúp khôi phục lại sự ổn định cho Hồng Kông. (Ảnh minh họa chụp ngày 06/11/2020) REUTERS - THOMAS SUEN

Mai Vân 4 phút

Trưởng đặc khu Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm nay 25/11/2020 ca ngợi là luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt đã có « hiệu quả rõ rệt trong việc khôi phục sự ổn định ». Tuyên bố được đưa ra bất chấp những lời chỉ trích là bộ luật này đang thu hẹp nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và đối lập chính trị tại Hồng Kông.