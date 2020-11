Hồng Kông : 12 nhà đấu tranh dân chủ có nguy bị giam 3 tháng ở Hoa lục

Ngày 27/11/2020, cảnh sát quận Diêm Điền (Yantian), thành phố Thâm Quyến (Shenzhen), Trung Quốc, thông báo đã hoàn tất điều tra vụ 12 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông vượt biển sang Đài Loan và bị hải cảnh Trung Quốc bắt giữ hôm 23/08. Theo trang Hong Kong Free Press, những người này có nguy cơ lĩnh án 3 tháng tù và phải thọ án ở Hoa lục.

Phần lớn những người định trốn sang Đài Loan phải đối mặt với những cáo buộc hình sự ở Hồng Kông do liên quan đến các cuộc tuần hành vì dân chủ vào năm 2019. Trong số này có nhà hoạt động Lý Vũ Hiên (Andy Li), bị bắt ngày 10/08 với cáo buộc « thông đồng với nước ngoài để gây nguy hại cho an ninh quốc gia », chiểu theo luật an ninh mới được áp dụng tại đặc khu hành chính từ cuối tháng Sáu.

Trên mạng Weibo, cảnh sát quận Diêm Điền cho biết những người này sẽ bị đưa ra xử về cáo buộc "vượt biên trái phép" và "tổ chức vượt biên trái phép". Nhiều nhà đấu tranh vì dân chủ từng lên án cảnh sát Hồng Kông có liên quan đến vụ bắt giữ trên.

Theo trang Hong Kong Free Press, gia đình các bị cáo sẽ không được tham dự phiên xử. Các nhà đấu tranh yêu cầu chính quyền Hồng Kông gây sức ép với Bắc Kinh để 12 người trên được xét xử ở đặc khu hành chính, nơi có hệ thống tư pháp độc lập với Hoa lục. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông đã từ chối với tuyên bố không can thiệp vào một thẩm quyền tài phán khác.

Trong khi đó, một nhà ly khai Hồng Kông, thụ án từ năm 2014, vừa giành được một thắng lợi pháp lý. Ngày 27/11, Tòa phúc thẩm cuối cùng Hồng Kông đã ra phán quyết rằng nhân viên trại giam Hồng Kông đã vi phạm luật về phân biệt giới tính, khi cắt tóc của nhà đấu tranh Lương Quốc Hùng (Leung Kwok Hung), nổi tiếng với biệt danh « Tóc dài » (Longhair), hiện 64 tuổi.

Theo AFP, phán quyết được tòa đưa ra vào thời điểm nhạy cảm cho hệ thống tư pháp Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới ở đặc khu hành chính. Nổi tiếng độc lập, hệ thống tư pháp Hồng Kông đã góp phần giúp đặc khu hành chính trở thành trung tâm tài chính lớn của thế giới.

