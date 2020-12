Hồng Kông: Tỉ phú đấu tranh Lê Trí Anh bị tạm giam vì cáo buộc gian lận

via REUTERS - LAM YIK

Thụy My

Tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của Hồng Kông hôm nay, 03/12/2020, đã bị khởi tố và bị tạm giam với tội danh « gian lận », vào lúc các nhà hoạt động dân chủ và những người phản đối Bắc Kinh liên tục bị đàn áp.

Ông Lê Trí Anh, 73 tuổi, chủ của tờ báo Apple Daily, là một nhân vật kiên cường trong phong trào đòi dân chủ, thẳng thừng chỉ trích chính quyền Hồng Kông vốn luôn tuân lệnh Bắc Kinh.

Hôm nay, nhà tỉ phú cùng với hai lãnh đạo khác là Royston Chow và Wong Wai Keung phải ra tòa vì cáo buộc « gian lận ». Theo cáo trạng, trụ sở của tờ báo được sử dụng vào những mục đích không có trong hợp đồng thuê tòa nhà.

Hồi tháng Tám, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, khám xét tòa soạn Apple Daily, đặc biệt là phòng của ban biên tập. Nhiều lãnh đạo tập đoàn báo chí này, trong đó có ông Lê Trí Anh, đã bị câu lưu vì bị nghi « thông đồng với các thế lực thù địch », trong khuôn khổ luật an ninh mới do Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông tháng 6/2019. Hiện nay chưa có ai trong số họ chính thức bị khởi tố theo đạo luật hà khắc này, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ông Lê Trí Anh còn bị truy tố vì vai trò của ông trong phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, nhưng trong một hồ sơ khác.

Tại cựu thuộc địa Anh trong năm 2019 đã nỗ ra khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất kể từ khi đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, và từ nhiều tháng qua Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát Hồng Kông với bàn tay sắt, trong đó luật an ninh mới là công cụ.

Nhiều khuôn mặt đối lập không được phép ra ứng cử vào Nghị Viện. Cuộc bầu cử này đã bị dời lại một năm với lý do dịch corona, nhưng thực ra lúc đó phe dân chủ đang thắng thế. Khoảng mấy chục nhà hoạt động đã bị khởi tố hoặc bắt giam. Hôm qua, ba nhà đấu tranh hàng đầu là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), Chu Đình (Agnès Chow) và Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) đã bị kết án tù giam vì liên quan đến các cuộc biểu tình năm 2019.

Từ Quảng Đông đến Hồng Kông cùng với gia đình năm 12 tuổi trên một chiếc xuồng, ông Lê Trí Anh ban đầu làm việc trong một nhà máy, rồi học tiếng Anh và mở công ty may mặc riêng. Sau vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989, ông đã thay đổi quan điểm chính trị, và thành lập tập đoàn truyền thông độc lập Next Media năm 1990.

