HỒNG KÔNG - NHÂN QUYỀN

Hồng Kông : Tỷ phú Lê Trí Anh bị buộc tội ''cấu kết với ngoại bang''

Tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) © AFP

Thanh Hà 3 phút

Nhân danh Luật An ninh Quốc gia do Bắc Kinh áp đặt, tư pháp Hồng Kông ngày 11/12/2020 truy tố nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) về tội « thông đồng với các thế lực nước ngoài » đe dọa an ninh quốc gia. Với tội danh này, gương mặt đấu tranh hàng đầu vì dân chủ Hồng Kông có nguy cơ lãnh án chung thân.