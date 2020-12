HRW tố cáo Bắc Kinh gia tăng bắt giới truyền thông độc lập

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay, 28/12/2020, tố cáo chính quyền Trung Quốc gia tăng bắt bớ người đưa tin về đại dịch Covid-19, chỉ trích chính quyền trong tháng 12.

« Bắt giam tùy tiện các nhà báo độc lập, những người chỉ trích chính quyền » là tiểu tựa của bài viết trên trang nhà của HRW, tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại New York. Theo HRW, kể từ đầu tháng 12 đến nay, chính quyền Trung Quốc « tiến hành thêm nhiều vụ bắt giữ nhà báo, nhà hoạt động, mà không cung cấp bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào cho thấy những cá nhân này đã phạm tội ». HRW kêu gọi chính quyền Bắc Kinh « hủy bỏ các cáo buộc vô căn cứ và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện những người bị bắt giữ sai trái ».

Bà Vương Á Thu (Yaqiu Wang), nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại HRW, nhận xét: « Chính quyền Trung Quốc dường như đã không rút ra được bài học nào từ đợt trấn áp nhắm vào những người đưa tin về đại dịch Covid-19 bùng phát (cuối tháng 12 năm ngoái 2019, đầu tháng 1 năm nay 2020) ». Chuyên gia của tổ chức HRW lưu ý là « việc giam giữ các nhà báo và các nhà hoạt động sẽ không làm biến mất các vấn đề thực sự của Trung Quốc ».

Tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW đưa ra ba ví dụ về những người bị bắt, do loan tin về dịch bệnh. Đó là nhà hoạt động Âu Bưu Phong (Ou Biaofeng), 40 tuổi, bị công an tỉnh Hồ Nam bắt ngày 3/12. Ngày 07/12, chính quyền Bắc Kinh bắt ông Phạm Nhược Y (Haze Fan), nhà báo làm việc cho văn phòng của hãng tin Bloomberg tại Bắc Kinh. Ngày 16/12, công an Bắc Kinh bắt ông Đỗ Bân (Du Bin), 48 tuổi, một nhà nhiếp ảnh tự do làm việc cho New York Times.

Ngày hôm nay, 28/12, một tòa án tại Thượng Hải dự kiến xét xử nhà báo độc lập Trương Triển (Zhang Zhan), 37 tuổi, với tội danh « gây rối ». Công an Trung Quốc bắt giữ nhà báo nữ vào tháng 5/2020. Nhà báo độc lập Trương Triển đã tới thành phố Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, vào tháng 2/2020, để đưa tin về dịch bệnh. Nhà báo Trương Triển là tác giả của một số phóng sự cho thấy tình trạng hỗn loạn tại Vũ Hán trong những tuần đầu đại dịch. Theo HRW, nhiều người đưa tin độc lập về dịch bệnh tại Vũ Hán hiện đang bị giam giữ hoặc bị kiểm soát chặt.

Đợt trấn áp nói trên diễn ra vào lúc Bắc Kinh đang quảng bá cho thành công « tuyệt vời » của chính quyền Trung Quốc trong việc khống chế dịch bệnh, theo nhận định của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, được Tân Hoa Xã đăng tải hôm thứ Sáu, 26/12.

Đầu tháng Giêng tới, một phái đoàn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ tới Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc đại dịch, xuất phát từ Vũ Hán tràn ra khắp thế giới. Cho dù tự khẳng định đã ngăn chặn dịch bệnh thành công, chính quyền Bắc Kinh thường xuyên phải đối mặt với các chỉ trích trong nước, đặc biệt do ngăn chặn các nguồn tin độc lập. Theo giới chuyên gia, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cộng đồng quốc tế bị lỡ mất vài tuần lễ quý giá đầu tiên, cho phép kịp thời đối phó với đại dịch Covid-19.

