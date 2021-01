Ấn Độ tổng diễn tập tiêm chủng Covid-19

Ngay sau khi cấp phép khẩn cấp cho việc sử dụng vac-xin của hãng bào chế Anh - Thụy Điển AstraZeneca, Ấn Độ tổ chức cuộc tổng diễn tập tiêm chủng ngày hôm qua, 02/01/2021.

Ấn Độ đang đối mặt với đỉnh dịch thứ hai, với gần 40.000 ca dương tính mới trong vòng 24 giờ qua, nhiều gấp đôi so với ngày hôm trước. Tổng cộng cho đến nay, hơn 10 triệu người dương tính với Covid-19 tại Ấn Độ, và ít nhất gần 150.000 người chết do dịch bệnh. New Delhi muốn chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Thông tín viên Come Bastin tường trình từ New Delhi :

« Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại Delhi, tại Chennai hay Bangalore … khắp nơi trên đất Ấn diễn ra nhiều cuộc thao dượt vào ngày thứ Bảy này. Đích ngắm là gì ? Đây là một trong các chiến dịch tiêm chủng quy mô nhất thế giới, với khoảng 1,3 tỉ cư dân sẽ được chích ngừa.

Các bài tập có mục tiêu giúp cho các nhân viên y tế nắm vững quy trình quản lý và sử dụng vac-xin. Từ việc thực tập tiêm chủng, với những người tình nguyện hoặc đôi khi với các ma-nơ-canh. Nhân viên y tế cũng được thực tập vận chuyển vac-xin, sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học cần thiết, cũng như thông tin với người được tiêm chủng về vac-xin, dự kiến nguy cơ tai biến.

Hôm thứ Sáu, 01/01/2021, Ấn Độ cấp phép khẩn cấp cho vac-xin Covishield của hãng bào chế AstraZenecca. Viện Huyết thanh của Ấn Độ khẳng định đã sản xuất được 50 triệu liều. 96.000 nhân viên y tế đã được đào tạo để tiêm chủng. Việc tiêm chủng đợt đầu có thể được tiến hành trong ít ngày tới.

Giai đoạn đầu của tiêm chủng liên quan đến 30 triệu người, bao gồm nhân viên y tế cũng như nhân viên chính quyền địa phương. Tiếp theo đó là những người hơn 50 tuổi, và cuối cùng là toàn bộ dân cư. Ấn Độ dự kiến tiêm chủng cho khoảng 300 triệu người từ đây đến giữa năm 2021 ».

