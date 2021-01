Hồng Kông: Mỹ ban hành các trừng phạt sau vụ bắt giữ nhiều nhà hoạt động dân chủ

Hôm qua, 15/01/2021, Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với 6 quan chức Trung Quốc hay Hồng Kông, sau vụ bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động và các nghị sĩ dân chủ tại đặc khu hành chính này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hôm 06/01 vừa qua, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 50 người thuộc phe đối lập, cùng với một luật sư Mỹ, bị xem là đã vi phạm luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã áp đặt lên cựu thuộc địa Anh Quốc vào tháng 6 năm ngoái.

Trong một thông cáo, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Bắc Kinh và Hồng Kông « trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt nhân danh luật an ninh quốc gia và các văn bản luật khác chỉ vì đã hành xử các quyền và các quyền tự do của họ ».

Trong số các quan chức bị Washington trừng phạt lần này có ông Đàm Diệu Tâm (Tam Yiu Chung), đại diện duy nhất của Hồng Kông trong ban thường vụ Quốc Hội Trung Quốc, và các lãnh đạo cảnh sát Hồng Kông đặc trách an ninh quốc gia.

Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo đưa ra hôm nay, chính quyền Hồng Kông đã bày tỏ thái độ phẫn nộ về các biện pháp trừng phạt mà họ cho là « điên rồ, đáng xấu hổ, đáng khinh », xem đây là mưu toan cuối cùng của chính quyền Donald Trump can thiệp vào « công việc nội bộ của Trung Quốc ».

Trong khi đó, Hội Đồng Dân Chủ Hồng Kông (HKDC), trụ sở tại Mỹ, hôm nay thông báo là 5 thanh niên Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ đào thoát sang Đài Loan đã đến được Hoa Kỳ trong tuần này và họ sẽ xin tị nạn chính trị tại đây. Một đại diện của của HKDC cho hãng tin AFP biết là 5 nhà hoạt động, tuổi chưa tới 30, có nguy cơ bị truy tố vì đã tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, cho nên họ đã trốn khỏi đặc khu bằng tàu vào tháng 7 năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký