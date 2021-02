Miến Điện: Hội Đồng Bảo An bày tỏ ‘‘quan ngại sâu sắc’’, nhưng không lên án đảo chính

Sau hai ngày thương lượng, hôm qua, 04/02/2021, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra được bản tuyên bố chung về tình hình Miến Điện, bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt, yêu cầu « trả tự do tất cả những người bị bắt », nhưng không lên án cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự. Không nói đến « đảo chính » là điều kiện của Trung Quốc, để tuyên bố chung có thể được đưa ra.

Tuyên bố chung có đoạn : « các thành viên của Hội Đồng Bảo An bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt tại Miến Điện từ ngày 01/02, và việc bắt giữ tùy tiện các thành viên của chính phủ, trong đó có cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, tổng thống Win Myint và nhiều người khác. Hội Đồng Bảo An kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ ».

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh cần « tiếp tục hậu thuẫn quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện », « bảo vệ các định chế và tiến trình dân chủ, chấm dứt các hành động bạo lực » và kêu gọi « tiếp tục đối thoại và nỗ lực hòa giải vì nguyện vọng và lợi ích của người dân Miến Điện ».

Phần liên quan đến việc lên án « cuộc đảo chính quân sự », theo dự thảo tuyên bố chung của Anh quốc, đã bị loại khỏi văn bản cuối cùng. AFP cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao ẩn danh, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An phản đối cách gọi này.

Ngay sau khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Gutteres tuyên bố là ông sẽ làm mọi thứ để cuộc đảo chính tại Miến Điện « thất bại », phái bộ Trung Quốc đã ra thông cáo, nhấn mạnh đó công việc nội bộ của Miến Điện và cộng đồng quốc tế cần « tạo một bầu không khí thuận lợi bên ngoài, để người Miến Điện có thể giải quyết một cách đúng đắn các bất đồng nội bộ ».

Lần cuối cùng Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết về Miến Điện là vào năm 2018, sau chuyến thị sát tại khu vực của người tị nạn Rohingya, mà theo Liên Hiệp Quốc, là nạn nhân của « cuộc diệt chủng » do quân đội Miến Điện tiến hành từ năm 2017. Trong suốt cuộc khủng hoảng Rohingya, Trung Quốc đã liên tục cản trở các cuộc họp hay việc Hội Đồng Bảo An ra tuyên bố chung, với lý do đây là các công việc nội bộ của Miến Điện.

Vai trò hàng đầu của Indonesia

Trong tuyên bố nói trên, Hội Đồng Bảo An khẳng định « ủng hộ mạnh mẽ » vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt là Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN. Hôm nay, 05/0/2, lãnh đạo hai nước Indonesia và Malaysia cho biết đang xúc tiến tổ chức một « cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận về tình hình Miến Điện ».

Báo Jakarta Post, nhật báo Anh ngữ hàng đầu tại Indonesia, kêu gọi chính quyền Jakarta « lãnh vai trò hàng đầu », cùng với các quốc gia láng giềng ASEAN khác « cứu Miến Điện thoát khỏi nguy cơ trở lại chế độ độc tài quân sự » trong cuộc khủng hoảng tại Miến Điện. Jakarta Post bày tỏ thái độ không thiện cảm với lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi, vừa bị giới tướng lãnh bắt giam, do thái độ của bà Aung San Suu Kyi với cộng đồng người Hồi giáo Rohingya, cũng như quan hệ không mật thiết giữa Aung San Suu Kyi với giới lãnh đạo Indonesia, quốc gia có đông đảo dân cư theo đạo Hồi. Tuy nhiên, báo Indonesia nhấn mạnh là Miến Điện cần « tiếp tục tiến trình dân chủ hóa ».

