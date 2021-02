Hàng ngàn người Miến Điện biểu tình phản đối đảo chính, internet bị cắt

Thụy My

Hàng ngàn người Miến Điện hôm nay 06/02/2021 xuống đường tại Rangoon phản đối vụ đảo chính và đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Ngay trước cuộc biểu tình đông đảo nhất kể từ khi xảy ra đảo chính, quân đội đã chặn internet trên toàn quốc.

« Độc tài quân sự, thất bại ; Dân chủ, chiến thắng », người biểu tình hô vang và giơ cao biểu ngữ. Nhiều người mặc áo đỏ hoặc phất cờ đỏ, màu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND), đảng của bà Aung San Suu Kyi. Lực lượng an ninh được huy động đông đảo, phong tỏa nhiều con đường và bố trí các vòi rồng.

Trong lúc đoàn người biểu tình ngày càng đông thêm và có những lời kêu gọi tham gia trên mạng xã hội, mạng lưới internet đã bị chặn trên toàn quốc. Theo tổ chức phi chính phủ NetBlocks, đây là lần thứ hai internet bị cắt. Việc truy cập Twitter và Instagram đã bị hạn chế từ hôm qua, do các hashtag như #WeNeedDemocracy, #HeartheVoiceofMyanmar et #Freedomfromfear được sử dụng hàng triệu lần.

Reuters ghi nhận trước đó Facebook cũng đã không còn truy cập được. Hãng Telenor của Na Uy xác nhận chính quyền ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ ngưng phục vụ « cho đến khi có lệnh mới ». Một tài liệu của bộ Giao Thông và Thông Tin, mà AFP tham khảo được, nói rằng các mạng xã hội « chỉ gây ra hiểu lầm nơi công chúng ». Nhiều người Miến Điện cố gắng dùng VPN để vượt tường lửa.

Sự kiện mới nhất là một trong những cố vấn kinh tế của bà Aung San Suu Kyi, ông Sean Turnell, người Úc đã bị quản thúc tại khách sạn từ hôm nay. Win Htein, một nhân vật thân cận với bà Suu Kyi, thì đã bị bắt hôm qua.

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, bà Christine Schraner Burgener, đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với giới tướng lãnh. Bà nói rõ quan điểm của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc : chấm dứt đảo chính, trả tự do cho những người bị bắt. Tuy nhiên Hội Đồng Bảo An trong tuyên bố chung đã không lên án vụ đảo chính, do Trung Quốc và Nga phản đối.

Theo tờ báo nhà nước Global New Light of Myanmar, một cuộc họp qua mạng hôm qua đã được tổ chức giữa chính quyền Miến Điện và nhiều đại sứ các nước. Phía Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ ngay từ khi xảy ra cuộc đảo chính đã đe dọa trừng phạt.

