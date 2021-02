MIẾN ĐIỆN - ĐẢO CHÍNH

Miến Điện: Tư lệnh quân đội đảo chính để tránh bị ra tòa sau khi hồi hưu ?

Tướng Min Aung Hlaing (P) đi cùng bà Aung San Suu Kyi (T), lãnh đạo trên thực tế của chính phủ dân sự Miến Điện, Naypyidaw. Ảnh chụp ngày 06/02/2016. © AP - Aung Shine Oo

Trọng Thành 6 phút

Về mặt chính thức, giới quân sự Miến Điện tuyên bố cuộc đảo chính ngày 01/02/2021 là nhằm bác bỏ kết quả bầu cử, bị tố cáo là gian lận. Nhiều nhà quan sát nghi ngờ, thông qua đảo chính, giới tướng lĩnh mưu toan trở lại nắm quyền, để tiếp tục kiểm soát nền kinh tế Miến Điện. Tuy nhiên, một trong các lý do trực tiếp khiến tổng tư lệnh quân đội Miến Điện quyết định đảo chính có thể là do sợ bị ra tòa, sau khi về hưu, do cáo buộc tham nhũng.