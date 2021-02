Miến Điện : Hàng chục ngàn người lại xuống đường chống chính quyền quân sự

Phong trào biểu tình chống chính quyền quân sự tiếp diễn hôm nay, 17/02/2021, tại Miến Điện với hàng chục ngàn người lại xuống đường mặc dù có nguy cơ bạo lực leo thang. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đã nhận được thông tin về việc triển khai quân đội tại Rangoon.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin AFP, hàng chục ngàn người đã tập hợp trước ngôi chùa nổi tiếng Sule ở trung tâm thủ đô kinh tế của Miến Điện, theo lời kêu gọi biểu tình hôm nay để đòi phe quân sự trao lại quyền hành và trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Nhằm ngăn cản việc triển khai quân đội, những người biểu tình đã phong tỏa nhiều trục lộ bằng xe và xe tải, lấy cớ là những xe này bị hỏng. Hiện giờ chưa có sự hiện diện đáng kể các binh lính và xe thiết giáp trên đường phố.

Tuy nhiên, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc Tom Andrews lo ngại bạo lực leo thang sau khi ông nhận được thông tin là các binh sĩ « từ những vùng ngoại vi Rangoon » đã được di chuyển đến thành phố này. Ông Andrews cho biết cảm thấy « khiếp sợ », bởi vì trong quá khứ, « những vụ di chuyển quân như vậy vẫn mở màn cho các vụ sát hại, mất tích và bắt giam hàng loạt ».

Trong khi đó, cũng theo AFP, tại thủ đô Naypyidaw, nơi bà Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc tại gia, các công chức, nông dân, thanh niên tham gia tuần hành rất đông đảo, với những tiếng hô khẩu hiệu « Hãy giúp chúng tôi cứu Miến Điện ».

Mặc dù quân đội đàn áp dữ dội, thậm chí dùng cả đạn thật để bắn vào người biểu tình, vẫn có những lời kêu gọi bất phục tùng dân sự. Giới bác sĩ, giáo viên, nhân viên không lưu, nhân viên hỏa xa vẫn tham gia đình công phản đối cuộc đảo chính quân sự.

Theo một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ các tù chính trị ở Miến Điện, kể từ ngày 01/02 đã có hơn 450 người, bao gồm các lãnh đạo chính trị, công chức, nhà hoạt động, sinh viên, bị bắt giữ.

Cho tới nay, các tướng lãnh Miến Điện vẫn phớt lờ những lời lên án của quốc tế và vẫn bất chấp các trừng phạt mà Hoa Kỳ loan báo, nhất là vì tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, họ vẫn có sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga. Đối với hai thành viên thường trực này của Hội Đồng Bảo An, khủng hoảng hiện nay là « chuyện nội bộ » của Miến Điện. Hôm qua, Washington đã một lần nữa kêu gọi quân đội Miến Điện trả tự do cho những người đang bị giam và « tái lập chính phủ được bầu một cách dân chủ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký