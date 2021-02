Miến Điện : Cảnh sát bắn vào biểu tình chống đảo chính, nhiều người bị chết

Theo các nguồn tin y tế và chính trị tại chỗ, sáng Chủ Nhật 28/02/2020 cảnh sát Miến Điện đã nổ súng vào đoàn người biểu tình tại Rangoon và Dawei làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hãng tin Anh Reuters trích lời một quan chức tại thành phố Dawei ở miền nam Miến Điện, lực lượng an ninh đã nổ súng vào đoàn người tuần hành, ít nhất ba người tử vọng. Báo chí địa phương và một số tổ chức phi chính phủ cho biết đã có ít nhất ba người chết tại các thành phố Bago và Mandalay ở miền trung Miến Điện.

Riêng tại Rangoon, một bệnh nhân bị trúng đạn đã qua đời tại bệnh viện, nạn nhân thứ nhì thiệt mạng là một phụ nữ tham gia cuộc tuần hành của giới giáo chức. Cảnh sát ném lựu đạn vào người đoàn biểu tình.

Thông tín viên đài RFI vào sáng sớm nay tường thuật về các diễn biến tại chỗ và không loại trừ khả năng tình hình xấu đi trong ngày :

« Trong căn hộ nơi cô đang trú ẩn kể từ khi cảnh sát bắn vào đoàn tuần hành mà cô đã tham gia, Kaii chỉ vào chiếc áo đầm hoa đang mặc. Cô giải thích ăn mặc như thế này để đánh lừa cảnh sát , để họ tưởng cô gái trẻ tuổi này là một bà nội trợ trong gia đình chứ không phải là một người đi biểu tình và như vậy không bị để ý tới.

Vài phút trước đó đoàn tuần hành của các sinh viên ban ngôn ngữ học là mục tiêu tấn công của cảnh sát. Lựu đạn nổ inh tai, đinh óc. Cảnh sát dùng đạn cao su bắn vào người biểu tình. Toán sinh viên như ong vỡ tổ và một vài người như Kaii tìm được chỗ trú ẩn trong nhà của dân cư tại đây. Trên con đường ngay dưới chân chung cư Kaii đang trốn, người ta đã điều đình được với cảnh sát để trả tự do cho một người biểu tình.

Bầu không khí có vẻ dịu xuống được một chút. Một giờ sau, một đoàn biểu tình khổng lồ bao gồm từ các thành phần luật sư đến kỹ sư, sinh viên… một cách ôn hòa đã len lỏi trên những con lộ còn ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát Miến Điện.

Thế nhưng ở khu vực phía bắc thành phố Rangoon, tình hình căng thẳng hơn nhiều. Cảnh sát bắn vào cả trăm người biểu tình. Theo lời những người trong cuộc, đã có nhiều người bị thương và ít nhất một nạn nhân thiệt mạng. Ngày Chủ Nhật mới chỉ bắt đầu. Không biết là đoàn tuần hành sẽ có bị giải tán hay không ».

Chỉ trích đảo chính, đại sứ Miến Điện mất chức

Về mặt ngoại giao, một ngày sau khi mạnh mẽ lên án tập đoàn quân sự đảo chính, đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun đã bị đình chỉ chức vụ. Đài truyền hình nhà nước hôm 27/02/2021 giải thích lý do ông đại sứ đã mắc tội « phản bội ». Một quan chức Liên Hiệp Quốc nói với hãng tin AFP do không công nhận cuộc đảo chính do tập đoàn quân sự tiến hành và không nhận được công hàm chính thức về việc Naypyidaw đình chỉ chức vụ đại sứ Kyaw Moe Tun, cho nên « đến thời điểm hiện tại, ông này vẫn được công nhận là đại sứ Miến Điện bên cạnh Liên Hiệp Quốc ».

Cũng về ngoại giao, báo Bangkok Post hôm 26/02/2021 cho biết ngoại trưởng 10 nước thành viên ASEAN dự trù họp vào ngày 03/03/2021 để bàn về khủng chính trị Miến Điện.

