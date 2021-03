Miến Điện : ASEAN lên án bạo lực cảnh sát, Hội Đồng Bảo An sẽ họp

Khủng hoảng chính trị tại Miến Điện là chủ đề nghị sự của cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước ASEAN với một đại diện của tập đoàn quân sự ngày 02/03/2021. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng muốn tổ chức nhiều cuộc thảo luận tại Hội Đồng Bảo An về các vụ cảnh sát Miến Điện bắn đạn thật vào người biểu tình.

Một quan chức ngoại giao cho AFP biết, bộ trưởng các nước ASEAN có thể sẽ « yêu cầu tập đoàn quân sự Miến Điện ngừng sử dụng vũ lực, tấn công người biểu tình » và « đối thoại với tất cả các chính đảng, kể cả với đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi ».

Đây là hướng được Singapore, nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Miến Điện, cũng như Indonesia, nền dân chủ lớn nhất trong khu vực, ủng hộ. Phát biểu tại Quốc Hội Singapore ngày 01/03, ngoại trưởng Vivian Balakrishnan bày tỏ sự « kinh hoàng vì cảnh sát sử dụng bạo lực chết người nhắm vào người dân ». Bà cũng kêu gọi « chính quyền quân sự Miến Điện kềm chế », nhanh chóng « trở lại con đường chuyển tiếp dân sự ». Trước đó, ngoại trưởng Indonesia đã đến Thái Lan hội đàm với đồng nhiệm nước chủ nhà và một đại diện ngoại giao của tập đoàn quân sự Miến Điện.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia được AFP trích dẫn, ASEAN khó có thể can thiệp vì tổ chức này vẫn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp chuyện nội bộ của nước thành viên. Ngoài ra, một số nước có chính quyền được cho là « độc tài », như Thái Lan và Cam Bốt, có thể sẽ ngăn cản mọi sự can thiệp.

Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn, 15 thành viên Hội Đồng Bảo LHQ, kể cả Trung Quốc, sẽ họp lại trong tuần này để bàn về tình hình Miến Điện.

Cảnh sát Miến Điện vẫn bắn đạn thật vào người biểu tình

Chính quyền quân sự Miến Điện đã yêu cầu cảnh sát không dùng đạn thật bắn vào người biểu tình sau ngày Chủ Nhật 28/02 đẫm máu với 18 người chết. Tuy nhiên, theo AFP, ngày 02/03 vẫn có 3 người biểu tình bị thương nặng vì đạn thật tại thành phố Kalay (tây bắc) và khoảng 20 người khác bị thương.

Lựu đạn gây choáng và hơi cay tiếp tục được cảnh sát sử dụng để trấn áp người biểu tình tại thành phố Rangun. Người biểu tình đội mũ bảo hiểm, dựng rào chắn ở nhiều nơi để ngăn cảnh sát đến bắt. Các cuộc biểu tình có quy mô lớn diễn ra gần như hàng ngày ở thành phố nhỏ Dawei, đông nam Miến Điện. Tối 01/03, nhiều nhà báo Miến Điện đã bị cảnh sát bắt giam, trong đó có một phóng viên của Democratic Voice of Burma (DVB), một trong những cơ quan ngôn luận nổi tiếng ở Miến Điện.

