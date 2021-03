Miến Điện: Chính quyền bác bỏ thiếu nữ ‘‘Angel’’ chết do đạn cảnh sát

Thiếu nữ Kyal Sin, biệt danh « Angel / Thiên thần », đã trúng đạn qua đời ngày 04/03/2021, ngày đẫm máu nhất kể từ khi phong trào chống đảo chính bùng phát tại Miến Điện. Hôm Chủ Nhật 07/03, chính quyền Miến Điện đã cho khai quật và khám nghiệm tử thi, bác bỏ nguyên nhân Angel chết do đạn của cảnh sát.

Quảng cáo Đọc tiếp

Đài truyền hình Nhà nước Miến Điện MRTV khẳng định việc khám nghiệm tử thi cô gái 19 tuổi qua đời trong một cuộc biểu tình tại Mandalay, cho thấy viên đạn gây ra cái chết của cô không giống với loại đạn mà lực lượng cảnh sát thường sử dụng. Đài MRTV cho biết cụ thể là, một thẩm phán và một số bác sĩ đã tiến hành khám nghiệm pháp y, và xác định được đầu đạn gây ra cái chết của cô Kyal Sin dài 1,2 cm, rộng 0,7 cm. Viên đạn này có thể được bắn đi từ một khẩu súng lục 0.38 ly.

Vẫn theo đài truyền hình Nhà nước Miến Điện, vào thời điểm diễn ra cuộc đối đầu giữa nhóm biểu tình, trong đó có cô Kyal Sin, với lực lượng cảnh sát, cảnh sát đứng đối diện với người biểu tình, trong lúc viên đạn lại được bắn vào phía sau đầu của nạn nhân. Đài MRTV kết luận, thủ phạm của vụ sát hại này có thể là kẻ « không muốn ổn định », và hành động như vậy để kích động xung đột leo thang tại Miến Điện.

Lên án chính quyền bóp méo sự thực

Theo Reuters, trên các mạng xã hội, nhiều người tranh đấu chống đảo chính đã lên án việc chính quyền khai quật thi thể người thiếu nữ 19 tuổi, nay đã trở thành một biểu tượng của phong trào tranh đấu Bất Tuân Dân Sự. Họ cáo buộc chính quyền cố tình bóp méo sự việc xảy ra, và việc khai quật tử thi là xúc phạm đến Kyal Sin và gia đình cô.

Reuters cũng cho biết là các bức ảnh của hãng tin Anh cho thấy cô Kyal Sin đã quay lưng về phía lực lượng cảnh sát, vào thời điểm trước khi cô bị bắn chết. Những người tham gia cuộc biểu tình phản kháng ở Mandalay hôm 04/03, có mặt vào thời điểm cô Kyal Sin bị bắn chết, cũng cho biết đạn thật bắn về phía họ.

Angel đi bỏ phiếu lần đầu tiên ngày 08/11/2020

Cô gái mang chiếc áo phông « Everything will be OK / Mọi thứ sẽ ổn thôi » là một trong số ít nhất 38 người bị bắn chết ngày 04/03, ngày đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc đảo chính.

Những người quen biết nhớ đến Kyal Sin như một con người quả cảm, sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì tự do. Vài ngày trước khi chết, cô gái đam mê nhảy múa và võ thuật ấy đã công bố trên trang Facebook cá nhân nhóm máu của cô, và tuyên bố hiến nội tạng để cứu người, nếu chẳng may cô qua đời.

« Angel » bỏ phiếu lần đầu tiên ngày 08/11/2020. Cô rất tự hào đã thực hiện nghĩa vụ công dân. Angel đã tham gia phong trào Bất Tuân Dân Sự chống đảo chính ngay từ những ngày đầu. Linlae Waddy, người bạn thời thơ ấu của Angel cho biết, cuộc sống của Angel trước đây trôi đi êm ả, nhưng cuộc đảo chính - lật đổ chính phủ đã được người dân bầu lên bằng lá phiếu - đã « khiến bạn ấy nổi giận, bạn ấy muốn hành động để chống lại (chính quyền của tướng) Min Aung Hlain ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký