Miến Điện : Liên Hiệp Quốc tố cáo đàn áp « đẫm máu » trong kỳ nghỉ cuối tuần qua

Trong cuộc họp báo hôm qua, 15/03/2021, phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tố cáo chính quyền Miến Điện đàn áp « đẫm máu » người biểu tình chống đảo chính trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, với tổng cộng 56 người bị giết hại.

Ông Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lên án chính quyền quân sự giết hại « 38 người » trong ngày Chủ Nhật 14/03 và « 18 người » trong ngày thứ Bảy 13/03. Ông Dujarric cho biết thêm là, đã có tổng cộng « ít nhất 138 người biểu tình ôn hòa, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, bị sát hại » kể từ ngày 01/02/2021, tức ngày quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân sự.

Về người chết do đàn áp, Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Miến Điện (AAPP) đưa ra con số cao hơn, với ít nhất hơn 180 người chết kể từ đầu đảo chính. Theo APPP, riêng trong ngày Chủ Nhật 14/03, đã có 74 thường dân thiệt mạng, và thêm ít nhất 20 người biểu tình bị sát hại ngày hôm qua, thứ Hai 15/03. Phía chính quyền Miến Điện cho biết có một cảnh sát thiệt mạng.

Dự kiến hôm nay, sẽ có nhiều cuộc tuần hành đưa tang những người biểu tình bị lực lượng an ninh sát hại trên khắp cả nước, đặc biệt ở Rangoon. AFP cũng cho hay rất nhiều cư dân thành phố Rangoon, hôm nay, đã rời khỏi khu phố đang diễn ra các đụng độ dữ dội trong những ngày qua.

Đợt đàn áp ba ngày liên tiếp vừa qua của tập đoàn quân sự Miến Điện diễn ra chỉ ít ngày sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố chung hôm 10/03/2021, « mạnh mẽ » lên án những hành vi bạo lực nhắm vào những người biểu tình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, 16/03, đang trong chuyến công du Nhật Bản, lên án quân đội Miến Điện « đàn áp tàn bạo những người biểu tình ôn hòa ». Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tố cáo lực lượng an ninh Miến Điện gia tăng đàn áp thường dân, khiến hàng chục người thiệt mạng trên khắp cả nước.

Trong lúc Hoa Kỳ lên án bạo lực gia tăng nhắm vào thường dân, chính quyền Trung Quốc cho biết « rất lo ngại » cho các công dân Trung Quốc đang ở tại Miến Điện, và đặc biệt là sau khi khoảng 30 nhà máy của chủ đầu tư Trung Quốc, đặc biệt trong ngành dệt may, bị đốt phá hôm Chủ Nhật. Hôm qua, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Quân (Zhao Lijian) kêu gọi chính quyền Miến Điện « đưa các thủ phạm ra tòa ».

Các cuộc tấn công nhà máy Trung Quốc ngày Chủ Nhật vừa qua diễn ra trong bối cảnh tình cảm chống Trung Quốc gia tăng tại Miến Điện, nhiều người Miến Điện phản đối Bắc Kinh có thái độ quá nương nhẹ với giới tướng lĩnh Miến Điện, không lên án đảo chính quân sự. Hiện tại, chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhắm vào các nhà máy Trung Quốc. Theo một số tin tức lan truyền trong dân chúng, trong các vụ đốt phá nói trên có bàn tay quân đội.

Trả lời RFI, một người Pháp có mặt tại chỗ cho biết : « Hôm nay, chúng tôi được biết có hai nhà máy dệt may của chủ Trung Quốc đã bị đốt cháy, tại khu công nghiệp Hlaing Thar Yar, nơi cư trú của nhiều dân nghèo. Chúng tôi đã có bằng chứng với các hình ảnh, và qua các nhân chứng tại chỗ, về việc quân đội đã cố tình đốt các nhà máy này, chứ không phải người biểu tình. Họ cố tình làm như vậy để làm mất uy tín người biểu tình. Để có lý do sát hại họ, để đàn áp. Cùng lúc đó, mục tiêu về dài hạn của quân đội là để làm gia tăng giá trị của các khu công nghiệp do quân đội sở hữu. Chứng tỏ đấy là những nơi an toàn hơn, để có thể bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc, với giá cao hơn nhiều ».

