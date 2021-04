Nhật - Đức : Đối thoại Ngoại Giao - Quốc Phòng đầu tiên nhằm đối phó với Trung Quốc

Theo hãng tin Nhật Kyodo, hôm qua 13/03/2021 đã diễn ra cuộc đối thoại Ngoại Giao - Quốc Phòng giữa Nhật Bản và Đức. Đôi bên khẳng định hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thiết lập trật tự pháp luật trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đối phó với tham vọng bành trướng ngày càng rõ ràng của Trung Quốc trong khu vực.

Quảng cáo Đọc tiếp

Cuộc đối thoại an ninh - ngoại giao (vẫn được gọi đối thoại 2+2) lần đầu tiên giữa Nhật Bản và Đức, dưới hình thức trực tuyến, diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng tìm kiếm thêm các đối tác liên minh để bảo đảm an ninh cho vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do rộng mở.

Thực tế, từ tháng 9/2020, Đức đã công bố đường hướng chủ đạo về chiến lược đối với khu vực Ấn Độ - Thái bình Dương, khẳng định Berlin sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong khu vực này.

Các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến vùng Biển Đông và Hoa Đông, những điểm nóng do những tham vọng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ngày càng lớn. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp đối với khu vực.

Trong cuộc họp, ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nêu ra các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cũng như gần đây ban hành luật an ninh biển, cho phép tàu hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài bị coi là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Về phía Đức, ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định Berlin muốn có sự hiện diện nhiều hơn ở châu Á "để Đức và châu Âu có thể tiếp tục tích cực giúp định hình thế giới ngày mai".

Trong cuộc đối thoại, Nhật Bản đã đề xuất quân đội hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung khi Đức đưa tàu chiến tới khu vực này trong năm 2021. Đức đã lên kế hoạch triển khai ít nhất 1 tàu hộ vệ tên lửa tới châu Á, với hải trình dự kiến đi qua Biển Đông vào tháng 8/2021. Tàu chiến Đức dự kiến ​​cập cảng Nhật Bản trong hành trình này.

Ngoài ra Nhật cũng đề nghị hai nước hợp tác giám sát việc vận chuyển hàng hóa trên biển của Bắc Triều Tiên, nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tìm cách lách trừng phạt, cấm vận của quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký