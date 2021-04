Covid-19: Thử nghiệm giai đoạn 3 bộc lộ hiệu quả kém của vac-xin Trung Quốc

Hiệu quả của vac-xin chống Covid-19 của Trung Quốc “không cao” và cần có thêm “một vài cải thiện”. Đây không phải là đánh giá của những người phê phán Bắc Kinh, mà là của chính ông Cao Phúc (Gao Fu), người được mệnh danh là “Ngài Covid-19” của Trung Quốc.

Tuyên bố không được lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh này dĩ nhiên đã bị chế độ kiểm duyệt ngay sau đó, và guồng máy tuyên truyền được tận dụng để giải thích rằng phát biểu của nhà khoa học đã bị hiểu sai. Thế nhưng rõ ràng là không ai hiểu sai lời của ông Cao Phúc cả.

Bắc Kinh vẫn từ chối công bố dữ liệu thử nghiệm

Vào lúc Bắc Kinh tiếp tục khẳng định rằng hai loại vac-xin Sinovac và Sinopharm của họ hiệu quả đến 79%, nhưng vẫn từ chối công bố kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (tiến hành trên hàng chục ngàn người), một số nghiên cứu về hiệu quả của hai loại vac-xin này tại những nước đã nhập khẩu thuốc chủng Trung Quốc, đều đã đi đến kết luận như ông Cao Phúc, tức là vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả hơn các loại của phương Tây.

Đối với tuần báo Anh The Economist ngày 15/04/2021, so sánh với các loại vac-xin khác hiện có trên thị trường, từ Pfizer, Moderna, cho đến AstraZneca, Johnson&Johnson, thậm chí cả Sputnik V của Nga, một số kết quả thử nghiệm mới nhất có được về vac-xin CoronaVac của hãng Trung Quốc Sinovac Biotech cho thấy một hiệu quả kém cỏi.

Hiệu quả phòng bệnh kém cỏi tại Brazil và Chile

Tại Brazil, theo The Economist, kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, được thực hiện trên các nhân viên y tế, cho thấy hiệu quả chống nhiễm bệnh chỉ đạt tỷ lệ 50,7%, cao hơn một chút so với ngưỡng 50% do Tổ Chức Y Tế Thế Giới đặt ra đối với vac-xin Covid-19.

Kết quả một thử nghiệm thực tế công bố một tuần trước đó thậm chí còn tệ hại hơn: Vac-xin Coronavac chỉ đạt hiệu quả 49,6% đối với các trường hợp Covid-19 có triệu chứng, và khi gộp cả các trường hợp không có triệu chứng, tỷ lệ còn giảm hẳn xuống mức 35,1%.

Tại Chile, quốc gia mà chương trình tiêm chủng chủ yếu dựa vào vac-xin CoronaVac của Trung Quốc (chiếm đến 93% số liều đã tiêm), dịch bệnh đã bùng lên trở lại dữ dội trong những tuần lễ gần đây, và một số nhà quan sát đã gắn liền tình trạng này với hiệu quả được ghi nhận là thấp của loại vac-xin này.

Trong một nghiên cứu thực tế hiện trường, công bố ngày 06/04/2021, Đại Học Chile ghi nhận là vac-xin Trung Quốc chỉ đạt hiệu quả 56,5% sau hai tuần kể từ liều thứ 2 - thấp hơn rất nhiều so với vac-xin Pfizer. Đáng ngại hơn nữa là nếu chỉ tiêm một liều CoronaVac thì hiệu quả bảo vệ chỉ vỏn vẹn 3% - nghĩa là gần như vô dụng.

Trong khi đó thì hiệu quả của các loại vac-xin khác được thấy sau các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 đều cao hơn nhiều, từ trên 60% đối với AstraZeneca, cho đến 94% trong trường hợp của Pfizer được xác nhận trong một nghiên cứu trên bình diện rộng của Israel công bố ngày 24/02/2021.

WHO: Vac-xin Trung Quốc “an toàn” và có hiệu quả nhất định

Khi công khai thừa nhận ngày 10/04 vừa qua - trước khi tìm cách cải chính - là vac-xin Trung Quốc “kém hiệu quả”, lãnh đạo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh Trung Quốc Cao Phúc chắc chắn là đã biết đến những kết quả thử nghiệm và nghiên cứu thực địa kể trên.

Cho dù vậy, đối với Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày 31/03, cả hai vac-xin Trung Quốc của Sinovac và Sinopharm đều “an toàn” và “hiệu nghiệm” đối với các trường hợp Covid-19 có triệu chứng, và khả năng cấp phép chính thức cho hai sản phẩm này đã được đặt ra.

Về trường hợp vac-xin Sinovac, The Economist ghi nhận một “trường hợp giảm khinh”, nghĩa là kết quả kém cỏi của loại vac-xin này đã được ghi nhận chủ yếu là tại Brazil, nơi hoành hành của một biến thể đặc biệt hung hăng, có khả năng vượt qua rào cản của thuốc chủng.

Trái với trường hợp của Brazil, kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm giai đoạn 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tỷ lệ hiệu quả là 83,5%. Các thử nghiệm giai đoạn 3 tương tự cũng đang được tiến hành ở Chile, Indonesia và Philippines.

Mặc dù Coronavac có kết quả kém cỏi trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm, vac-xin này, tương tự như các đối thủ cạnh tranh, dường như vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh nặng và tử vong. Trong thử nghiệm giai đoạn 3 ở Brazil chẳng hạn, gần 4% những người tham gia không được tiêm vac-xin đã bị nhiễm bệnh nặng trong khi trong nhóm người đã được tiêm chủng, không có trường hợp nặng nào.

Dẫu sao thì theo Airfinity, một công ty phân tích khoa học có trụ sở tại Luân Đôn, bất chấp việc hiệu quả còn trong vòng tranh cãi, hãng Trung Quốc Sinovac hiện đã xuất khẩu được khoảng 120 triệu liều Coronavac đến 19 quốc gia khác nhau, chủ yếu đến Brazil, Chile và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại châu Á, khách hàng lớn nhất của vac-xin Trung Quốc là Indonesia, và xa phía sau là Hồng Kông, Cam Bốt, Thái Lan, Philippines, Malaysia.

