Chính quyền Hồng Kông tuyên bố có thể can thiệp vào công việc luật sư đoàn

Kênh CNA của Singapore đưa tin, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), trưởng đặc khu Hồng Kông hôm nay 27/04/2021 tuyên bố chính quyền có thể can thiệp vào công việc của luật sư đoàn nếu cần thiết. Được biết chủ nhiệm đoàn luật sư Hồng Kông nhiều lần bị văn phòng đại diện Trung Quốc tại đặc khu cáo buộc « chống Trung ».

Chỉ trích mới nhất hôm Chủ nhật 25/04 của chính quyền nhắm vào ông Paul Harris, chủ nhiệm luật sư đoàn vì ông phản đối các bản án tù đối với tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) và nhiều nhà đấu tranh dân chủ do tham gia các cuộc biểu tình năm 2019. Văn phòng liên lạc Trung Quốc tố cáo ông Paul Harris là một « chính khách chống Trung Quốc có liên hệ mật thiết với nước ngoài », đặt vấn đề có nên để ông tiếp tục ở vị trí hiện nay hay không.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh, tuy tôn trọng tự do ngôn luận nhưng vẫn có giới hạn. Bà cho rằng hiện nay chưa cảm thấy cần can thiệp vào công việc của luật sư đoàn, nhưng nếu có những trường hợp « không phù hợp với luật lệ Hồng Kông » hay có khiếu kiện, chính quyền sẽ hành động.

Khi được hỏi, buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06/1989 hàng năm vẫn tổ chức tại Hồng Kông có vi phạm luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt tháng Sáu năm ngoái hay không, bà Lâm nói rằng chỉ có việc tôn trọng đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới là quan trọng. Bà tuyên bố : « Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Mọi người đều thấy rằng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, kinh tế phát triển vượt bực và nhân dân được hạnh phúc ».

Hôm qua 26/04, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền (CHRF), hiệp hội vẫn tổ chức các cuộc tuần hành ngày 1 tháng Bảy hàng năm - kỷ niệm thời điểm Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc - cho biết, cảnh sát đã yêu cầu cung cấp các chi tiết về tài chính và các hoạt động khác. CHRF lo ngại cuộc biểu tình thường niên của Hồng Kông năm nay sẽ không tổ chức được.

