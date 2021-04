Hồng Kông: Hoàng Chi Phong nhận tham gia tưởng niệm Thiên An Môn

Theo hãng tin AFP, hôm nay, 30/04/2021, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) thừa nhận đã tham gia vào lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1989.

Quảng cáo Đọc tiếp

Từ hơn 3 thập niên qua, cứ đến tối 4/06 mỗi năm, người dân Hồng Kông lại tập hợp tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn.

Năm ngoái, lần đầu tiên, lấy cớ đang có những hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19, cảnh sát Hồng Kông đã ra lệnh cấm cuộc tập hợp này. Nhưng hàng chục ngàn người đã bất chấp lệnh cấm và vẫn kéo về Công viên Victoria như mọi năm.

Sau đó, ngành tư pháp Hồng Kông đã truy tố 24 nhà hoạt động dân chủ, trong đó có Hoàng Chi Phong, vì họ đã tham gia cuộc tập hợp năm ngoái. Ngoài Hoàng Chi Phong, 3 nhà hoạt động khác cũng đã thừa nhận hành vi tham gia biểu tình trong phiên xử sơ khởi hôm nay.

Tại Hồng Kông, những người tham gia các cuộc tập hợp bất hợp pháp có thể lãnh án đến 5 năm tù.

Hoàng Chi Phong hiện đang thọ án tù vì có liên quan đến các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã làm rúng động Hồng Kông trong năm 2019. Hiện giờ, chưa biết là năm nay cuộc tập hợp tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn có thể diễn ra hay không. Chính quyền Hồng Kông đã cho biết là cuộc tập hợp này có thể sẽ không được cho phép, vì những lý do an ninh cũng như những lý do y tế do tình hình đại dịch Covid-19.

Còn hôm qua, Hoa Kỳ đã tuyên bố « rất quan ngại » về một luật di trú mới của Hồng Kông, vì luật này cho phép ngăn chận người dân rời khỏi đặc khu hành chính này, giống như luật hiện hành ở Hoa lục.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký