Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

Sau 20 năm tham chiến tại Afghanistan, Hoa Kỳ khởi động chiến dịch hồi hương binh sĩ kể từ ngày 01/05/2021. Lực lượng liên quân quốc tế NATO tuân thủ lịch trình do Hoa Kỳ ấn định và cũng bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan.

Quảng cáo Đọc tiếp

Kể từ hôm nay 2.500 lính Mỹ cùng với 16.000 nhân viên dân sự của Mỹ bắt đầu rời khỏi Afghanistan. Khoảng 7.000 quân nhân của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương được đặt dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ cũng bắt đầu lên đường « trở về nhà ». Trong số này có 1.300 lính Đức, gần 1.000 quân Ý và 750 lính Anh … Đúng vào lúc quốc tế rút quân khỏi Afghanistan, hôm qua đã xảy ra một vụ khủng bố tại Pul-e-Alam, thủ phủ vùng Logar, miền đông Afghanistan, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Từ năm 2015 liên quân quốc tế đào tạo các lực lượng của Afghanistan để bảo đảm an ninh cho quốc gia Nam Á này. Nhưng vào lúc kết thúc chiến dịch « Resolute Support », chỉ huy trưởng quân đội Mỹ, tướng McKenzi lo ngại « về năng lực của quân đội Afghanistan », nếu như không được bộ phận tình báo hỗ trợ. Một khi liên quân rút khỏi Afghanistan, có nguy cơ phe Hồi Giáo cực đoan, Taliban lại hoành hành.

Đây cũng là tâm trạng của người dân Afghanistan như phóng sự của thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali từ Kaboul cho thấy :

« Một phần lớn dân chúng Afghanistan không hiểu được quyết định của quốc tế vĩnh viễn rút quân, nhất là tại các thành phố lớn như ở thủ đô Kaboul chẳng hạn. Mohammad Azim, một người bán hoa tại đây từ nhiều năm qua đã phải dẹp tiệm vì không có khách. Anh nói « việc họ rút quân là điều rất tệ. Nhẽ ra quốc tế chỉ đi khỏi Afghanistan một khi dân chúng tại đây cảm thấy an ninh đã được vãn hồi. Ít nhất là phải để cho dân chúng cảm thấy an ninh của họ được bảo đảm một cách tối thiểu ».

Tại trung tâm thủ đô Kaboul, Torpikay cùng hai con gái đi ngắm các cửa hàng. Bà e rằng một khi liên quân quốc tế đi khỏi, phe Taliban sẽ dễ dàng trở lại cầm quyền và lại tái lập chế độ độc đoán mà bà đã từng trải qua. Người phụ nữ này nói : « Hoàn cảnh của nữ giới ở thời điểm đó rất xấu. Chúng tôi không được quyền gì hết, chỉ được đi ra khỏi nhà, nếu có một người đàn ông đi kèm. Còn bây giờ, tôi không phải đợi chồng đi làm về mới được đi khám bác sĩ, đi mua thuốc hay đi mua sắm. Tôi có thể ra phố với hai con gái của mình. Chúng tôi được tự do. Không có vấn đề gì cả ».

Về viễn cảnh quân Taliban trở lại cầm quyền, con gái bà là Mina hiện đang làm việc tại cơ quan không lưu dân sự, cô không mảy may tin rằng thời kỳ đen tối đó lại diễn ra. Mina giải thích : Kịch bản đó hoàn toàn không thể xảy ra, vì giới trẻ không muốn quay trở lại với những thời khắc đen tối của quá khứ. Chúng tôi đã được đi học, và chúng tôi muốn được đi làm, được tự do. Vấn đề quan trọng hơn cả việc liên quân quốc tế rút, đó là an ninh của người dân Afghanistan và quyền được đi làm ».

Mina muốn tin rằng cuộc sống của cô sẽ không bị xáo trộn. Mẹ của Mina đứng bên cạnh im lặng nhìn con, trước khi thốt lên rằng bà không lạc quan như con gái, vì biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra với quân Taliban ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký