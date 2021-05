Người đào tị tiếp tục thả truyền đơn qua Bắc Triều Tiên bất chấp luật cấm

Hôm qua, 30/04/2021, một nhóm người chạy trốn chế độ Bình Nhưỡng, tị nạn ở miền Nam, khẳng định đã vi phạm luật cấm thả truyền đơn qua bên kia giới tuyến, của chính quyền Hàn Quốc, có hiệu lực kể từ cuối tháng 3/2021. Nhóm tranh đấu FFNK cực lực lên án lập trường của Seoul.

Thông tín viên Nicolas Rocca tường trình từ Seoul :

« Để kỷ niệm 18 năm tuần lễ Tự do cho Bắc Triều Tiên, chúng tôi sẽ nói lên sự thật với 20 triệu đồng hương miền Bắc, với 500.000 tờ rơi chống chế độ Bình Nhưỡng ! Hãy chấm dứt nền độc tài gia đình trị họ Kim ! »

Ông Park Sang Hak, người lãnh đạo nhóm Các chiến binh vì một Bắc Hàn tự do / Fighters for a Free North Korea (FFNK), mang trong tay một tấm biểu ngữ khổng lồ lên án lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Những người thả truyền đơn, tranh đấu cho một Bắc Triều Tiên tự do có nguy cơ bị phạt đến 22 nghìn euro và ba năm tù, theo luật mới tại Hàn Quốc. Với 10 quả bóng bay lớn, khoảng 500 cuốn sách, và 5.000 tờ giấy bạc một đô la, cùng với truyền đơn, đã được nhóm này gửi qua miền Bắc trong tuần này.

Đối với chính quyền Seoul, mục tiêu là bảo đảm an ninh cho dân cư dọc theo biên giới Liên Triều, vì vậy, chính quyền muốn đi xa hơn : siết chặt kiểm soát các nội dung truyền thông đa phương tiện gửi qua bên kia biên giới, thông qua mạng internet, hoặc qua các ổ USB. Gửi thông tin qua miền Bắc bằng các ổ USB là một hoạt động mà ông Chong Gwang Il, một người đào tị từ miền Bắc, có ý định tiếp tục theo đuổi. Ông nói : « Gần như không có Internet tại Bắc Triều Tiên, tôi không thấy luật này có ích lợi gì cả. Hệ quả duy nhất của luật này là những người hiếm hoi có điều kiện truy cập internet sẽ không còn có thể tải xuống các phim dài tập Hàn Quốc, và chia sẻ với dân chúng ».

Theo nhiều người miền Bắc tị nạn, các bộ phim dài tập và ca khúc Hàn Quốc là một trong số các kênh thông tin hiếm hoi về thế giới bên ngoài đối với các cư dân Bắc Triều Tiên, nơi các tiếp xúc với thế giới bị siết chặt hơn nữa, kể từ đầu đại dịch đến nay ».

