Covid-19 : Thái Lan có số ca tử vong cao nhất từ đầu đại dịch

Tình hình dịch Covid-19 tại châu Á ngày càng trở nên đáng lo ngại, không chỉ ở Ấn Độ mà tai một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Cam Bốt, virus corona vẫn tiếp tục lây lan mạnh, số nạn nhân tử vong tăng liên tục trong những ngày qua.

Tại Thái Lan, bộ Y Tế hôm nay 02/05/2021 công bố số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ là 1.940 người và số ca tử vong thường nhật là 21. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao nhất tính từ khi đại dịch nổ ra. Tính đến hôm nay, tổng số người nhiễm Covid-19 tại Thái Lan là 68.984 người. Số ca tử vong vì virus corona là 245 người.

Thái Lan hiện đã tiêm chủng được cho gần 1,5 triệu người (trên tổng số dân số 66 triệu người), ưu tiên cho nhân viên y tế và những người dễ tổn thương. Vac-xin sử dụng chủ yếu là của hãng dược Sinovac, Trung Quốc và AstraZeneca của tập đoàn Anh - Thụy Điển.

Nhìn sang Cam-Bốt, Reuters cho biết chính quyền Phnom Penh hôm nay 02/05 ghi nhận số ca nhiễm thường nhật kỷ lục : 730 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 14.520 và tổng cộng đã có 103 ca tử vong.

Ấn Độ : Quan chức chính phủ sẽ bị trừng phạt nếu để bệnh viện thiếu ô-xy

Tại tâm dịch Ấn Độ, theo AP, mặc dù số ca nhiễm thường nhật (392.488) đã giảm nhẹ so với con số bộ Y Tế công bố hôm qua (401.993), nhưng vẫn có thêm 3.689 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên thành 215.542 người. Riêng New Delhi ghi nhận 412 người chết trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tòa Án Tối Cao New Delhi hôm nay thông báo sẽ trừng phạt các quan chức chính phủ nếu nguồn cung cấp ô-xy được phân bổ cho các bệnh viện không được bảo đảm. Hôm qua, tại một bệnh viện ở New Delhi, 12 bệnh nhân đã chết vì thiếu dưỡng khí trong vòng 80 phút. Chuyện tương tự với 16 bệnh nhân khác đã xảy ra tại hai bệnh viện ở bang Andhra Pradesh và 6 bệnh nhân ở bệnh viện Gurgaon, ngoại ô New Delhi.

Úc cấm công dân từ Ấn Độ về nước

Lo ngại dịch bệnh từ Ấn Độ lan sang Úc, tuần qua chính quyền Canberra thông báo đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa hai nước. Để ngăn ngừa nguy cơ một số người lách luật, bằng cách bay từ Ấn Độ sang một nước thứ ba rồi mới bay đến Úc, Canberra cũng đã ra lệnh cấm công dân Úc từ Ấn Độ trở về nước. Ai vi phạm sẽ chịu án tù giam tù và phạt tiền nặng. Quyết định của chính phủ Canberra bị nhiều người coi là vi phạm nhân quyền và bị chỉ trích mạnh mẽ ở Úc ...

Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse cho biết thêm chi tiết :

« Án tù giam có thể lên đến 5 năm và số tiền nộp phạt tới hơn 40.000 euro. Bất kỳ người Úc nào hiện đang ở Ấn Độ và tìm cách trở về đất nước đều có nguy cơ đối mặt với án phạt như vậy.

Theo chính phủ, đó là một biện pháp “khắc nghiệt nhưng cần thiết” nhằm tránh nguy cơ hệ thống cách ly của Úc bị quá tải, bởi vì theo quy định tất cả những ai từ ngoài trở về Úc đều phải thực hiện biện pháp cách ly.

Thế nhưng biện pháp nói trên cũng là nhằm ngăn ngừa khả năng những người Úc ở Ấn Độ lách quy định tạm ngưng các chuyến bay thẳng nối từ Ấn Độ đến Úc, bằng cách bay đến một nước thứ ba rồi từ đó bay về Úc.

Mặc dù quyết định nói trên chỉ mang tính tạm thời và sẽ được dỡ bỏ vào ngày 15/05, nhưng đã làm chấn động nhiều tổ chức nhân đạo. Ủy ban Nhân quyền Úc quan ngại sâu sắc về « hành vi phạm luật » mới này, vốn không có ở đâu trên thế giới.

Cựu ủy viên chuyên trách về cuộc chiến chống phân biệt đối xử nhấn mạnh cả Hoa Kỳ và các nước châu Âu đều không có biện pháp nào quá đáng đến như vậy, cho dù tình hình dịch bệnh ở các nơi đó cách nay vài tháng cũng không khá hơn là bao.

Hiện tại có hơn 9.000 người Úc đang bị mắc kẹt ở Ấn Độ. »

