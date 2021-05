Hồng Kông: Mỹ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 4 nhà đấu tranh dân chủ

Nhà đấu tranh trẻ Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong, thứ hai, từ trái sang) tham gia buổi tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ngày 04/06/2020, tại công viên Victoria, Hồng Kông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào hôm nay, 07/05/2021 đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho bốn nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, vừa bị chính quyền kết án tù và tống giam vì đã tham gia vào năm 2020 một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc đàn áp tại Thiên An Môn (Bắc Kinh).

Trong một tin nhắn Twitter, ngoại trưởng Mỹ khẳng định: “Hoa Kỳ đứng về phía người dân Hồng Kông và bác bỏ việc tuyên án các nhà đấu tranh vì đã tham dự lễ tưởng niệm Thiên An Môn”.

Theo ông Antony Blinken: “Cần phải trả tư do ngay lập tức cho tất cả những ai bị cầm tù chỉ vì thực hiện một cách bất bạo động các quyền tự do được bảo đảm”.

Ngoại trưởng Blinken đã phản ứng như trên một hôm sau khi một số nhà hoạt động vì dân chủ tại Hồng Kông bị kết án tù vì đã tham gia một “cuộc tụ tập trái phép” vào năm 2020 nhân ngày tưởng niệm nạn nhân vụ thảm Thiên An Môn 04/06.

Trong số những người bị kết án tù có những gương mặt đấu tranh như Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), Sầm Ngao Huy (Lester Shum), Viên Gia Úy (Tiffany Yuen) và Lương Khải Tình (Janelle Leung), đều trong độ tuổi 20.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong ba thập niên gần đây, hàng năm người dân Hồng Kông đều tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát trong vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào năm 1989 bằng những buổi canh thức cầu nguyện được rất nhiều người tham gia.

Tuy nhiên, vào năm 2020, lần đầu tiên chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh đã ra lệnh cấm tổ chức lễ kỷ niêm Thiên An Môn với hai lý do: đại dịch Covid-19 và những lo ngại về an ninh sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ đã khuấy động Hồng Kông một năm trước đó.

Thế nhưng hàng chục nghìn người vẫn bất chấp lệnh cấm và tập hợp một cách ôn hòa tại địa điểm truyền thống của lễ cầu nguyện ở Công Viên Victoria.

Từ đó đến nay, tư pháp Hồng Kông đã truy tố hơn hai chục nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng đã xuất hiện tại buổi lễ, và bản án tù mới nhất nằm trong một loạt các biện pháp trấn áp phong trào dân chủ.

Hoàng Chi Phong, một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất của Hồng Kông, hiên đang ngồi tù 17,5 tháng vì hai tội danh liên quan đến các cuộc biểu tình năm 2019, đã bị thêm bản án 10 tháng tù cho tội danh mới, và sẽ phải tiếp tục ngồi tù sau khi mãn hạn bản án hiện tại.

Trong ba người còn lại, Sầm Ngao Huy, 27 tuổi, bị án 6 tháng tù, trong lúc Viên Gia Úy, 27 tuổi và Lương Khải Tình, 26 tuổi, đã bị 4 tháng tù giam.

Hoàng Chi Phong, Sầm Ngao Huy và Viên Gia Úy còn bị truy tố trong khuôn khổ bộ luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông vào năm 2020. Họ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

