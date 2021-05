Đài Loan tập trận bắn hỏa tiễn không đối không, với sự đồng ý của Mỹ

Lần đầu tiên Hoa Kỳ chấp nhận để Đài Loan bắn thử hỏa tiễn tầm trung không đối không tân tiến AIM-120. Theo truyền thông Đài Loan, động thái này cho thấy chính quyền Mỹ ngày càng tỏ rõ sự hậu thuẫn đối với Đài Loan về mặt quân sự, trước nguy cơ xâm lược của Bắc Kinh.

Quảng cáo Đọc tiếp

Tuần san Pháp Courrier International, dẫn lại tờ Đài Loan Tự Do Thời Báo (Ziyou Shibao) hôm 13/05/2021, cho hay, vào lúc 5 giờ 35 phút, ngày 11/05, bốn chiến đấu cơ Đài Loan F-16V, mỗi chiếc mang hai tên tầm trung AIM-120, cất cánh từ căn cứ không quân Jiayi, tây nam hòn đảo. Hai chiến đấu cơ đã bắn thử hai tên lửa và cả hai đều trúng đích, theo Tự Do Thời Báo. Tự Do Thời Báo tiết lộ : « vụ bắn thử này nhạy cảm đến mức mà bộ Quốc Phòng và bộ Tư Lệnh Không Quân coi như một nhiệm vụ bí mật ».

Theo tổng biên tập tạp chí Quốc Phòng quốc tế (Quanqiu Fangwei), cuộc tập trận bắn thử tên lửa không đối không tầm trung này cho thấy Hoa Kỳ bắt đầu tỏ rõ quyết tâm giúp Đài Bắc « kháng cự lại Trung Quốc ».

Phát biểu trên báo Taiwan News, nhà phân tích Tô Tử Vân (Su Tzu-yun), thuộc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Quốc gia Đài Loan, nhận định là việc chính quyền Biden sẵn sàng cho phép Đài Loan bắn thử một vũ khí tân tiến và nhạy cảm như vậy cho thấy Washington tin tưởng Đài Bắc.

Nghị sĩ đảng cầm quyền Dân Tiến Vương Định Vũ (Wang Ting-yu) bình luận : sự kiện này có thể cho thấy Washington muốn chứng tỏ với Bắc Kinh là Đài Loan đã sẵn sàng về quân sự để chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc.

Năm 2000, Washington đã cho phép bán cho Đài Loan 200 tên lửa AIM-120 không đối không tầm trung. Thoạt tiên các tên lửa này được giữ lại tại đảo Guam của Hoa Kỳ, nằm ở tây Thái Bình Dương. Mỹ đã quyết định chuyển cho Đài Loan loại vũ khí này, sau khi Trung Quốc nhận được tên lửa tầm trung của Nga AA-12 vào năm 2003.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký