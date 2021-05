Biển Đông : Mỹ điều tàu chiến đến gần quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc tố cáo hành vi “bất hợp pháp”

Hạm Đội 7 Hải Quân Hoa Kỳ trong thông cáo đề ngày 20/05/2020 cho biết khu trục hạm USS Curtis Wilbur đang thực hiện hoạt động tuần tra nhằm “khẳng định quyền tự do hàng hải gần khu vực quần đảo Hoàng Sa”, nơi có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trung Quốc mạnh mẽ phản đối.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur có trang bị tên lửa dẫn đường, “hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế” và chiến dịch FONOP nhằm “khẳng định các quyền tự do lưu thông trên biển chiếu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982". Thông cáo của Hạm Đội Thái Bình Dương nhấn mạnh : “Những đòi hỏi bất hợp pháp và triệt để về chủ quyền ở Biển Đông là một mối đe dọa đáng lo ngại đối với các quyền tự do trên biển, từ tự do lưu thông trên biển, quyền tự do bay trên vùng biển này, đến quyền tự do mậu dịch, đồng thời cản trở các quốc gia trong vùng nắm bắt những cơ hội kinh tế”.

Sự hiện diện của tàu chiến Hoa Kỳ trong vùng biển này đã khiến Trung Quốc phẫn nộ. Phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Chiến Khu Phương Nam của quân đội Trung Quốc, tướng Điền Quân Lý (Tian Junli) ngày 20/05/2021 tuyên bố hành động của Hải Quân Hoa Kỳ “gây thêm rủi ro đối với an ninh trong khu vực”, đồng thời mạnh mẽ lên án thái độ “thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm” của phía Mỹ. Theo quan chức này, Mỹ đã “xâm nhập trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) trong vùng Biển Đông”, khiến Bắc Kinh đã phải điều tàu “trục xuất” tàu chiến Mỹ, tương tự hồi đầu tuần khi chiếc USS Curtis Wilbur bị truy đuổi khỏi eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, Hạm Đội 7 Hải Quân Hoa Kỳ đã bác bỏ tin trên và khẳng định “tàu khu trục USS Curtis Wilbur không bị trục xuất khỏi bất kỳ một khu vực nào”. Các sự kiện nói trên diễn ra trong bối cảnh tổng thống Joe Biden hôm 19/05/2021 khẳng định “Hoa Kỳ phải bảo vệ các tuyến đường biển rộng mở tại Biển Đông và Bắc Cực”.

