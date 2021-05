Hồng Kông : Cảnh sát lại cấm tưởng niệm vụ Thiên An Môn

Đêm canh thức tưởng niệm các nạn nhân phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn, được tổ chức ngày 04/06/2019 quy tụ hàng nghìn người tham gia ở Hồng Kông.

Ban tổ chức lễ canh thức thắp nến hàng năm để tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 tại Bắc Kinh hôm qua 29/05/2021 xác nhận là đơn khiếu nại lệnh cấm tổ chức lễ tưởng niệm vào tháng 6 tới đây đã bị bác bỏ. Như vậy, năm 2021 này sẽ là năm thứ hai sự kiện bị cấm.

Như thông lệ, Liên Minh Hồng Kông Ủng Hộ Các Phong Trào Dân Chủ Yêu Nước của Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức một đêm thắp nến tưởng niệm vụ Thiên An Môn tại Công Viên Victoria vào thứ Sáu 04/06 tới đây. Sự kiện này đã bị cảnh sát Hồng Kông ra lệnh cấm với lý do phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan. Tổ chức này đã đệ đơn khiếu nại, và đã bị bác.

Phát biểu với báo chí hôm qua, ông Sái Diệu Xương (Richard Tsoi) thuộc Liên Minh đã xin lỗi công chúng vì không được quyền tổ chức đêm canh thức một cách hợp pháp, do đó sẽ dừng mọi công việc chuẩn bị và vào ngày đó « sẽ không xuất hiện và tham gia với tư cách một tổ chức ». Tuy nhiên, nhân vật này cho biết là ông tin rằng người dân Hồng Kông sẽ vẫn tưởng niệm vụ Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 một cách ôn hòa.

Cục An Ninh Hồng Kông đã ra thông báo cảnh cáo người dân không được tham gia các cuộc tụ tập bất hợp pháp hoặc vi phạm luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt trên đặc khu.

Trong một cuộc họp báo, ông Liêu Gia Kỳ (Liauw Ka-kei), giám đốc cấp cao cảnh sát Khu Vực Đảo Hồng Kông, đã khuyến cáo dân chúng rằng không nên tham gia hoặc quảng bá bất kỳ một cuộc tụ tập trái phép nào. Nhân vật này đồng thời đe dọa rằng cảnh sát sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ ai vi phạm pháp luật.

Theo hãng tin Anh Reuters, luật an ninh và các biện pháp hạn chế để chống dịch Cobid-19 đã làm cho Hồng Kông không còn những cuộc biểu tình chống chính quyền rầm rộ như vào năm 2019.

