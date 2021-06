Lễ canh thức vụ Thiên An Môn bị cấm, dân Hồng Kông đua nhau đưa sáng kiến tưởng niệm

Ngày mai 04/06/2021 là đúng 32 năm xảy ra vụ thảm sát ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Do bị chính quyền cấm tổ chức lễ canh thức, người dân Hồng Kông đua nhau đưa các ý tưởng mới để tưởng niệm các nạn nhân.

Trong suốt nhiều thập kỷ, cùng với Macao, Hồng Kông là nơi duy nhất thuộc Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị quân đội Trung Quốc đàn áp đẫm máu ở Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1989. Sau lệnh cấm hồi năm 2020 với lý do dịch bệnh Covid-19, năm nay, vẫn viện lý do dịch bệnh cho dù cả tháng nay thành phố không ghi nhận ca nhiễm không truy vết được nguồn gốc, cảnh sát Hồng Kông lại ra lệnh cấm người dân tập trung tổ chức tưởng niệm và cảnh báo sẽ xử lý mọi ý định tổ chức lễ tưởng niệm vụ Thiên An Môn. Theo AFP, 3.000 cảnh sát sẽ được triển khai vào ngày mai để ngăn chặn mọi cuộc tụ tập đông người.

Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát và nguy cơ bị trừng phạt chiểu theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt ở đặc khu hành chính, người dân Hồng Kông đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến : bật đèn trên điện thoại di động, đọc thơ, in hình lên áo…

Sự sáng tạo của nghệ sĩ Kacey Wong nhận được nhiều lời khen ngợi : Ông đã giữ lại hàng trăm, hàng ngàn mẩu nến chưa cháy hết từ các buổi lễ canh thức, tưởng niệm trước đây và dự định phát cho mọi người các mẩu nến đó vào ngày mai 04/06 ở hai điểm bán hàng Chickeeduck của một chuỗi cửa hàng đồ may mặc chuyên bán các sản phẩm ủng hộ phong trào dân chủ.

Nghệ sĩ Wong nói mỗi ngọn nến là một sự tưởng nhớ về một người đã hy sinh cho nền dân chủ, cũng như mang lại cho người dân Hồng Kông niềm hy vọng là một ngày nào đó nền dân chủ sẽ chiến thắng. Mỗi ngọn nến là sự pha trộn của nhiều cảm xúc khác nhau. Người nghệ sĩ này khẳng định đã đến lúc phân phát các ngọn nến cho người Hồng Kông để họ cất giữ « những ngọn nến kỷ niệm » ở nơi an toàn.

