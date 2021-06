NHẬT - ÚC - TRUNG QUỐC

Nhật Bản sẽ bảo vệ tàu chiến Úc theo luật an ninh mới

Ảnh tư liệu : Thủ tướng Nhật Yohishide Suga (G) và các ngoại trưởng Úc, Mỹ, Nhật, Ấn Đô trước cuộc họp Bộ Tứ tại Tokyo, ngày 06/10/2020 REUTERS - POOL

Thụy My 3 phút

Các tàu Hải quân Úc sẽ được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bảo đảm an ninh nếu yêu cầu, theo một thỏa thuận ngày 09/06/2021 liên quan đến luật an ninh quốc gia mới do chính quyền tiền nhiệm thông qua. Như vậy Úc là quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ được hưởng quyền này.