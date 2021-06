Hồng Kông : Cảnh sát bố ráp Apple Daily, bắt giữ ban biên tập

Thụy My

Cảnh sát Hồng Kông sáng nay 17/06/2021 bắt giữ năm người có trách nhiệm của Apple Daily, trong đó có tổng biên tập, và khám xét tòa soạn. Đây là chiến dịch bố ráp thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, nhắm vào tờ báo ủng hộ dân chủ do tỉ phú đấu tranh Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sáng lập.

Thông tín viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changy tường trình :

Năm người có trách nhiệm của Apple Daily bị bắt tại nhà, đều vào khoảng 7 giờ sáng nay. Họ bị cáo buộc « âm mưu thông đồng với các thế lực nước ngoài », một tội danh được xác định theo điều 29 của luật an ninh mới, có hiệu lực tại Hồng Kông từ ngày 30/06 năm ngoái.

Tư gia của họ bị khám xét, nhưng hiện giờ không có ai trong số năm người bị câu lưu chính thức bị khởi tố. Theo nguồn tin cảnh sát được báo chí địa phương nêu ra, các vụ bắt bớ này có liên quan đến những bài viết đăng trên tờ báo.

Cùng lúc đó, khoảng 100 đến 200 cảnh sát ập vào tòa soạn ở thị trấn Tướng Quân Áo (Tseung Kwan O) và phong tỏa lối vào, tịch thu nhiều thùng tài liệu. Tháng Tám năm ngoái, một vụ bố ráp tương tự cũng đã diễn ra.

Đằng sau Apple Daily, rõ ràng là nhà sáng lập tờ báo bị nhắm đến. Tỉ phú Lê Trí Anh 73 tuổi, là một trong những người chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc dữ dội nhất. Ông bị khởi tố với một loạt tội danh, và bị giam giữ từ tháng 12. Tháng trước, cảnh sát đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của Lê Trí Anh liên quan đến các công ty của ông, trong khi ai cũng biết rằng sự tài trợ của nhà tỉ phú rất cần thiết cho sự sống còn của Apple Daily.

AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát trưởng Steve Li nói rằng năm người bị bắt « chịu trách nhiệm về nội dung, phong cách và quy định làm phóng sự ». Cảnh sát cũng loan báo phong tỏa 18 triệu đô la Hồng Kông (2 triệu euro) của Apple Daily. Bộ trưởng An Ninh Lý Gia Siêu (John Lee) từ chối cho biết những bài báo nào được cho là vi phạm luật, hoặc những ai chia sẻ trên mạng, mua báo Apple Daily hay cổ phiếu của tờ báo có bị khởi tố hay không.

Đây là lần đầu tiên nội dung các bài báo dẫn đến việc bắt bớ và tài sản của một tòa soạn bị tịch biên, theo luật an ninh mới do Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông. Tổng cộng khoảng 500 cảnh sát tham gia vụ bố ráp, cú đòn tối hậu đánh vào tờ báo rất được dân chúng ủng hộ. Trang Facebook của Apple Daily đăng video trực tiếp cảnh tòa soạn bị lục soát, tổng biên tập Ryan Law và tổng giám đốc Cheung Kim Hung bị còng tay.

Nghiệp đoàn các nhà báo Apple Daily tố cáo việc « vi phạm trắng trợn tự do báo chí ». Thị trường chứng khoán Hồng Kông sau đó thông báo ngưng giao dịch cổ phiếu Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily. Lam Man Chung, một tổng biên tập khác vẫn còn được tự do khẳng định với AFP « sẽ làm mọi cách để tiếp tục ra báo ngày mai ».

