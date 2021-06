Hồng Kông: Apple Daily tăng gấp 6 số lượng báo phát hành, sau cuộc bố ráp của cảnh sát

Công nhân chuẩn bị các bản sao của tờ Apple Daily tại một cơ sở in ấn ở Hồng Kông ngày 18/06/2021.

Nhật báo Hồng Kông Apple Daily, có lập trường ủng hộ dân chủ do tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sáng lập, quyết định không lùi bước. Hôm nay, 18/06/2021, Apple Daily tăng gấp 6 lần số lượng báo phát hành, ngay sau khi cảnh sát Hồng Kông ập vào tòa soạn bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của báo, trong đó có tổng biên tập và tổng giám đốc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, 500.000 ấn bản là số lượng báo Apple Daily được phát hành hôm nay, gấp 6 lần số báo xuất bản thường ngày. Ban biên tập tòa soạn đã làm việc xuyên đêm, dưới sự chứng kiến của phóng viên nhiều phương tiện truyền thông khác, để cho phép số báo kịp ra mắt. Nhiều máy tính và ổ cứng của tòa soạn đã bị lấy đi sau cuộc bố ráp.

Người phụ trách tòa soạn báo Apple Daily quyết định chọn đăng trên trang nhất của số báo hôm nay gương mặt của 5 người bị bắt hôm qua, với một dòng tin ngắn : « cảnh sát thuộc cơ quan an ninh quốc gia khám xét Apple, bắt 5 người, đưa đi 44 ổ đĩa cứng của tòa soạn ». Bên dưới là dòng chữ vàng khổ lớn : « Chúng ta phải tiếp tục ».

« Chúng ta phải tiếp tục ! » chính là câu nói của tổng giám đốc Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim-hung), khi ông bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Nhiều thông tin tại chỗ cho thấy, dân Hồng Kông đã ồ ạt mua báo. Tại khu phố bình dân Vượng Giác (Mongkok), hàng chục người xếp hàng từ rất sớm để đợi mua báo, trước khi báo đến. Một chủ tiệm báo cho AFP biết, bình thường báo chỉ bán được khoảng 60 tờ, nhưng hôm nay, 1.800 tờ đã được bán sạch, tiệm báo đã đặt thêm 3.000 tờ mới.

Tờ Apple Daily tin tưởng là dân chúng Hồng Kông – vốn tham gia đông đảo vào phong trào đòi dân chủ 2019 – sẽ mua hết lượng báo phát hành hôm nay, để tỏ rõ thái độ với chính quyền Hồng Kông, với Bắc Kinh.

Mỹ, Liên Âu, Anh Quốc lên án

Theo Reuters, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc đã lên án vụ bố ráp, bắt người tại tòa soạn Apple Daily. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price khẳng định Washington « quan ngại sâu sắc » về việc chính quyền Hồng Kông sử dụng Luật an ninh Quốc gia để trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập, và cáo buộc của chính quyền cho rằng Apple Daily « đồng lõa » với nước ngoài hay với một số thế lực bên ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia là « hoàn toàn do động cơ chính trị ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký