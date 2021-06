Hồng Kông : Hai lãnh đạo Apple Daily bị từ chối cho tại ngoại

Thụy My

Tòa án Hồng Kông hôm nay 19/06/2021 từ chối cho tại ngoại hầu tra đối với hai lãnh đạo của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, một ngày sau khi khởi tố theo luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt.

Tổng biên tập La Vĩ Quang (Ryan Law) và tổng giám đốc Trương Kiếm Hồng (Cheung Kim Hung) bị cáo buộc « thông đồng với ngoại quốc hay các đối tượng bên ngoài nhằm đạt an ninh quốc gia vào vòng nguy hiểm ». Thẩm phán nói rằng không đủ cơ sở để tòa án tin họ sẽ không tiếp tục hành vi.

Đây là lần đầu tiên nội dung các bài báo dẫn đến việc bị truy tố theo luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc áp đặt năm 2020 để đàn áp phong trào dân chủ. Apple Daily và ông chủ Lê Trí Anh (Jimmy Lai) đang bị tù tội, từ lâu vẫn tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh và thẳng thừng chỉ trích các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.

Trên 500 cảnh sát hôm thứ Năm đã bố ráp tòa soạn, tịch thu các máy tính, đĩa cứng và số tay của các nhà báo, câu lưu năm nhà lãnh đạo. Hai ông La Vĩ Quang và Trương Kiếm Hồng bị khởi tố, ba người còn lại trong ban biên tập hiện được tại ngoại trong khi chờ đợi điều tra bổ sung.

Khoảng mấy chục người trong đó có các nhân viên cũ, mới của tòa báo đã xếp hàng dài trước tòa án sáng nay để tham dự phiên xử, ủng hộ hai lãnh đạo. Một người họ Cheng nói với AFP, nhiều nhân viên Apple Daily « coi mỗi ngày làm việc như ngày cuối cùng tại tòa soạn ». Một nhà báo tên Theresa cho rằng những gì xảy đến với Apple Daily hôm nay có thể diễn ra với tất cả các báo khác.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đặt văn phòng phụ trách châu Á tại Hồng Kông, do các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp. Nhưng trước việc Bắc Kinh thẳng tay đàn áp đối lập, đa số nay cân nhắc việc duy trì trụ sở tại đặc khu và đã dự trù kế hoạch khẩn cấp. Các hiệp hội nhà báo khẳng định phóng viên giờ đây ngày càng phải tự kiểm duyệt. Hồng Kông từ vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) năm nay rơi xuống hạng 80, còn Trung Quốc đứng thứ 177/180.

Sự sống còn của Apply Daily đang bị đe dọa : tài sản tỉ phú Lê Trí Anh đã bị phong tỏa và từ hôm thứ Năm 2,1 triệu đô la của tòa soạn cũng bị đóng băng, ba công ty khác trực thuộc tờ báo có thể bị phạt vạ hoặc cấm hoạt động. Mark Simon, một cố vấn của ông Lê Trí Anh đang ở nước ngoài cho biết Apple Daily đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho 700 nhân viên, do các quy định ngặt nghèo của luật an ninh.

