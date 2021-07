Chính quyền Hồng Kông khẳng định Luật An ninh Quốc gia mới mang lại trật tự sau những “hỗn loạn"

Đảng Cộng Sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đúng vào ngày mà cách nay 24 năm Hồng Kông được trao trả cho Bắc Kinh và tròn 1 năm Luật An ninh Quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông chính thức có hiệu lực.

Hôm nay, 01/07/2021, John Lee, phó trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, được Reuters trích dẫn, tuyên bố Luật An ninh Quốc gia mới đã mang lại trật tự cho thành phố sau những “hỗn loạn".

Tuy nhiên, để ngăn chặn bất kỳ cuộc biểu tình hay hành vi nào của người dân để phản đối Bắc Kinh, chính quyền Hồng Kông đã triển khai hơn 10.000 cảnh sát (1/3 lực lượng cảnh sát của toàn thành phố). Nhà chức trách cảnh báo bất kỳ ai có ý định tuần hành, biểu tình sẽ bị bắt giữ.

Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy cho biết trong suốt một năm qua, nhiều người dân Hồng Kông như không còn nhận ra thành phố của họ và cảm thấy “bị bịt miệng”:

« Cách nay đúng một năm, Gotham, 18 tuổi, đã liều lĩnh bất chấp lệnh cấm biểu tình phản đối Luật An ninh Quốc gia mới. Một năm sau, khi chúng tôi gặp Gotham trong một quán cà phê ở Hồng Kông, anh nhớ lại thời khắc khiến cuộc sống của mình bị đảo lộn và đạo luật đã làm thay đổi thành phố.

Gotham kể lại : « Ngày 01/07/2020 là lần đầu tiên trong đời tôi bị cảnh sát bắt ». Một năm sau, Gotham được tuyên trắng án, thanh niên này đang chờ kết quả thi tú tài và hy vọng sẽ được nhận vào một trường đào tạo y tá, bằng tốt nghiệp trường này có thể cho phép anh di cư sau này, bởi vì cách Hồng Kông thay đổi trong một năm qua không phù hợp với Gotham, cũng không phù hợp với Christine và Yiu, hai nữ giáo viên trẻ tràn đầy khát vọng :

Cô Christine nói : « Chúng tôi không còn một chút tự do ngôn luận nào hết, và ngay cả tự do báo chí cũng không còn, các quyền tự do của chúng tôi không ngừng giảm đi ». Còn cô Yiu nói : « Nếu muốn ở lại Hồng Kông, chỉ cần yên lặng … Giữ im lặng là cách duy nhất. Hong Kong đang dần trở thành Trung Quốc, nơi đây, nói thế nào nhỉ, nơi đây thực sự đang chết dần … »

Trong bối cảnh khiến tinh thần vô cùng suy sụp, ngày càng có nhiều người Hồng Kông tính đến chuyện sống lưu vong. »

