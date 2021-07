TRUNG QUỐC - AN NINH MẠNG

Trung Quốc điều tra hai ứng dụng công nghệ vì lý do « an ninh »

Một tài xế sử dụng bản đồ trên ứng dụng gọi xe Didi Chuxing qua điện thoại thông minh khi lái xe trên đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/7/2021. AFP - GREG BAKER

Anh Vũ 3 phút

Các ứng dụng công nghệ cao đang rơi vào tầm ngắm của chính quyền Bắc Kinh. Một ngày sau khi ra lệnh rút ứng dụng đặt thuê xe du lịch (VTC) ra khỏi các nền tảng internet vì « lý do an ninh quốc gia » hôm 04/07, cơ quan quản lý an ninh mạng cho mở điều tra với lý do tương tự đối với công ty quản lý ứng dụng đặt xe tải và một ứng dụng tuyển dụng lao động chủ yếu khác ở Trung Quốc.