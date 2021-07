Luật về đời tư: Lãnh đạo Hồng Kông không nhân nhượng các tập đoàn Internet

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ( G) họp báo cùng các lãnh đạo an ninh ngày 25/06/2021.

Hôm qua, 06/07/2021, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tỏ thái độ kiên quyết trước lời đe dọa của các tập đoàn Internet như Google, Facebook và Twitter rút khỏi đặc khu này nếu luật về bảo vệ đời tư có hiệu lực.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định dự luật về bảo vệ đời tư chỉ nhằm chống lại tệ nạn “doxing”, tức là tiết lộ những dữ liệu cá nhân trên mạng, tạo một khuôn khổ pháp lý để những ủy viên đặc trách bảo vệ đời tư “có thể tiến hành điều tra và các biện pháp ngăn chặn”.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga còn so sánh dư luật về đời tư với luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm ngoái và đã được dùng làm công cụ đàn áp đối lập ở đặc khu này. Theo lãnh đạo Hồng Kông, luật về bảo vệ đời tư cũng bị “bêu xấu” giống như luật an ninh quốc gia.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết ủy ban đặc trách bảo vệ đời tư sẳn sàng gặp đại diện các tập đoàn đang lo ngại, nhưng khẳng định là chính quyền của bà dứt khoát muốn dự luật được thông qua nhanh chóng.

Dự luật về đời tư đã gây lo ngại cho các tập đoàn Internet, sợ rằng họ hay các nhân viên của họ phải chịu trách nhiệm về những nội dung mà người sử dụng Internet đăng trên mạng. Trong một bức thư gởi chính quyền Hồng Kông, đề ngày 25/06 nhưng chỉ mới được công bố trong tuần này, Asia Internet Coalition, quy tụ các tập đoàn Google, Facebook, Twitter, LinkedIn và Apple, cho rằng việc trừng phạt các cá nhân là “không phù hợp với các chuẩn mực và tập quán của thế giới”. Họ đe dọa: “Cách duy nhất để tránh các trừng phạt đó, đối với các tập đoàn công nghệ, sẽ ngừng đầu tư và cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng Hồng Kông”.

