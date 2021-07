Mỹ, Nhật, Hàn đối thoại an ninh : Bình Nhưỡng, Bắc Kinh trong tầm ngắm

Thụy My

Thụy My

Các nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay 21/07/2021 bắt đầu cuộc họp về các vấn đề an ninh khu vực, chủ yếu về việc hợp tác chặt chẽ hơn nhằm buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử. Bên cạnh đó các bên còn quan tâm đến sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hãng tin Kyodo cho biết tham dự hội nghị tại Tokyo, có thứ trưởng Ngoại Giao Nhật Takeo Mori và các đồng nhiệm Mỹ Wendy Sherman, Hàn Quốc Choi Jong Kun.

Chính quyền Joe Biden coi hợp tác ba bên là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy an ninh ở châu Á, hy vọng cải thiện được quan hệ giữa hai đồng minh quan trọng ở châu Á là Tokyo và Seoul, vốn đang ở mức thấp nhất, do các vấn đề lịch sử từ thời quân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Cuộc đối thoại diễn ra sau hội nghị song phương Mỹ- Nhật hôm qua, trong đó hai bên đều chia sẻ mối quan ngại trước các hành động đơn phương ngày càng gia tăng của Trung Quốc, muốn dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng tại khu vực.

Bắc Kinh yêu sách chủ quyền tại phần lớn Biển Đông, quân sự hóa các đảo nhân tạo khiến các láng giềng lo sợ, và Trung Quốc thường xuyên gởi các tàu đến quấy nhiễu khu vực quần đảo Senkaku đang do Nhật kiểm soát. Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ngoài ra, hội nghị còn đề cập đến hồ sơ công dân Nhật Bản và Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tháng trước khi gặp gỡ tại Seoul, các đặc phái viên Mỹ, Nhật, Hàn đã tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thông qua việc sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Reuters dẫn tuyên bố hôm nay của thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sau cuộc họp, coi sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên « gởi đi một thông điệp rất quan trọng đến Bắc Triều Tiên », là Mỹ - Nhật -Hàn cùng đoàn kết trong hồ sơ này.

Từ khi ông Joe Biden lên kế nhiệm ông Donald Trump, Bắc Triều Tiên liên tục làm ngơ trước những lời kêu gọi đối thoại của Washington.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký