Ngoại trưởng Mỹ công du Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác song phương

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (P) tiếp đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken tại nhà khách chính phủ Hyderabad House, New Delhi, Ấn Độ, ngày 28/07/2021.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến New Delhi tối 27/07/2021 và hội đàm với nhiều quan chức cấp cao Ấn Độ trong ngày 28/07 nhằm tăng cường quan hệ song phương. Ngoài hợp tác quốc phòng đối phó với sức mạnh Trung Quốc, vấn đề nhân quyền và tự do cũng được ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh trong chuyến công du.

Theo trang News18, trong buổi làm việc với ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Blinken « đánh giá cao công việc chúng ta đã và sẽ làm cùng nhau ». Ông cũng cho rằng « sự hợp tác giữa hai nước là quan trọng hơn bao giờ hết » trong giai đoạn sóng gió này, từ hậu quả của dịch Covid-19 đến tác động của công nghệ mới…

Hàng loạt chủ đề hợp tác song phương và trong khu vực liên quan đến an ninh, như Afghanistan, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và sự hợp tác của Bộ Tứ - QUAD cũng được cho là nằm trong chủ đề nghị sự giữa ngoại trưởng Mỹ với đồng nhiệm Ấn Độ và cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dova.

Trước đó, ông Antony Blinken đã tiếp một nhóm đại diện xã hội dân sự, trong đó có ông Gueshe Dorji Damdul, đại diện của Nhà Tây Tạng, một trung tâm văn hóa của đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Blinken cam kết sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền và tự do với phía Ấn Độ vì theo ông, « dân tộc Ấn Độ và dân tộc Mỹ tin vào nhân phẩm, vào bình đẳng về cơ hội, nhà nước pháp quyền, các quyền tự do cơ bản, trong đó có tự do tôn giáo và tín ngưỡng ».

Ông Blinken là ngoại trưởng đầu tiên của chính quyền Biden đến thăm Ấn Độ, một thành viên của QUAD và là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực để làm đối trọng với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ gặp thủ tướng Modi vào tối 28/07 trước khi lên đường sang Koweit.

