ASEAN họp bàn bổ nhiệm đặc sứ đến Miến Điện

Sáu tháng sau khi quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi và đẩy đất nước vào khủng hoảng, trong khuôn khổ Hội Nghị Ngoại Trưởng khối Đông Nam Á ASEAN trực tuyến, lãnh đạo ngoại giao của 10 thành viên hôm nay 02/08/2021 đã thảo luận về tình hình Miến Điện, đặc biệt về việc bổ nhiệm một đặc sứ đến quốc gia này nhằm chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại giữa tập đoàn quân sự cầm quyền và phe đối lập.

Trang Nikkei Asia cho biết cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN kéo dài khoảng 5 tiếng thay vì 2 tiếng như dự kiến ban đầu.

Theo ngoại trưởng Indonesia, Retno Marsudi, cuộc thảo luận diễn ra "rất cởi mở" nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có tiến triển rõ ràng trong việc tìm được một giải pháp cho vấn đề Miến Điện. Indonesia kêu gọi Miến Điện và ASEAN tiến tới chấp thuận một đặc sứ của khối tại Miến Điện.

Các nhà ngoại giao cho Reuters biết có nhiều khả năng thứ trưởng Ngoại Giao Brunei Erywan Yusof, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này.

Phiên họp của ASEAN diễn ra sau khi quân đội Miến Điện hôm qua tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời và tướng Min Aung Hlaing tự xưng là thủ tướng.

Từ Bangkok, thông tín viên khu vực Carole Isoux cho biết thêm chi tiết :

« Mười nước ASEAN trong ngày hôm nay phải khẳng định danh tính của vị đặc sứ này. Hai ứng viên được nhiều sự ủng hộ là Erywan Yusof, thứ trưởng Ngoại Giao Brunei, người được cộng đồng quốc tế ủng hộ và Virasakdi Futrakul của Thái Lan, người được các tướng lĩnh Miến Điện ưa thích hơn.

Đó là bởi vì có hai cách tiếp cận trái ngược nhau trong nội bộ ASEAN. Một bên là những người ủng hộ cuộc đối đầu thẳng thừng với các tướng lĩnh Miến Điện và tổ chức các cuộc họp với phe đối lập chính trị Miến Điện. Đó là trường hợp của các nước Indonesia, Singapore hay Malaysia. Chính thủ tướng Malaysia Muhidyin Yasin đã có những lời lẽ rất cứng rắn với tập đoàn quân sự Miến Điện. Còn bên kia là những người ủng hộ cách tiếp cận mang tính ngoại giao hơn. Đó là trường hợp của các nước láng giềng ngay sát Miến Điện, trước tiên là Thái Lan, sau đó là Cam Bốt và Việt Nam.

Thái Lan là một trường hợp đặc biệt do các tướng lĩnh lên nắm quyền qua một cuộc đảo chính hồi năm 2014, nhưng sau đó được hợp pháp hóa qua các lá phiếu bầu cử nhờ có các cuộc cải cách. Do vậy, Thái Lan có thể đại diện cho một mô hình khả thi cho các tướng lĩnh Miến Điện. ASEAN vẫn gắn với nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, nhất là vì những lý do lịch sử gắn với quá khứ thuộc địa của khu vực. Vì thế, tiến trình ngoại giao sẽ lâu và thận trọng ».

