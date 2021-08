Lần thứ hai trong vòng một tháng, công nhân Trung Quốc làm việc tại Pakistan bị tấn công. Ngày 20/08/2021, vụ tấn công tự sát xảy ra nhắm vào một đoàn xe Trung Quốc tại tỉnh Baloutchistan, tây nam Pakistan, gần khu hải cảng chiến lược Gwadar, do Trung Quốc đầu tư.

Vụ tấn công khiến ít nhất hai người chết, ba người bị thương trong đó có một người Trung Quốc. Việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan gây lo ngại khủng bố sẽ gia tăng tại Pakistan, nơi hoạt động của nhiều phe nhóm Hồi giáo thánh chiến.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

« Một chiếc xe SUV tơi tả, vỏ xe méo mó, kính bị thuốc nổ phá tung, các bức ảnh truyền thông Trung Quốc công bố hôm nay (21/08), cho thấy mức độ dữ dội của khối thuốc nổ mà chiến binh tự sát gây ra khi đoàn xe đi qua. Bên trong những chiếc xe là các công nhân, người phụ trách làm việc trên con đường mới, nối liền cảng Gwadar với xa lộ từ Makran đến Baloutchistan. Đây là mùa hè cực kỳ nguy hiểm đối với mọi dự án của Trung Quốc tại Pakistan. Ngày 14/07 vừa qua, 13 người trong đó có 9 công dân Trung Quốc, đã thiệt mạng trên một chiếc xe buýt trở về đập Dasu, tỉnh Khyber Pakthnkwa.

Mục tiêu tấn công là tại một xa lộ, một đập thủy điện… Vào tháng 5/2019, đã có một cuộc tấn công nhắm vào một khách sạn hạng sang bên bờ cảng nước sâu Gwadar, khiến ít nhất 8 người chết. Mỗi lần xảy ra một vụ tấn công mục tiêu đều thuộc về các dự án chủ chốt của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).

Lịch trình tiến hành các dự án thường xuyên bị đẩy lui, do những khó khăn gặp phải trên thực địa, và đôi khi do thái độ ác của của một bộ phận dân chúng địa phương, là nạn nhân của tình trạng tước đoạt đất đai và tài nguyên. Tại các khu vực này, theo các chuyên gia về an ninh doanh nghiệp, các công ty Trung Quốc vẫn chưa phát triển được các phương tiện bảo vệ tương ứng với nguy cơ đe dọa gia tăng. Và chính các đại diện của chính quyền Trung Quốc cũng bị đe dọa. Hồi tháng 4 vừa qua, một quả bom phát nổ tại bãi xe của một khách sạn ở Quette, thủ phủ tỉnh Baloutchistan, nơi đại sứ Trung Quốc đang có mặt.

Phản ứng lại, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã một lần nữa cực lực lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu chính quyền Pakistan có các biện pháp bảo đảm an ninh ‘‘thực tế và hiệu quả’’, ‘‘nhằm cải thiện cơ chế hợp tác về an ninh, để bảo đảm không tái diễn những sự việc tương tự’’.

Chính quyền Trung Quốc lo ngại sự gia tăng của các đe dọa tấn công sau khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan. Lần đầu tiên vào cuối tháng 7, Bắc Kinh đã cử một nhóm chuyên gia chống khủng bố đến Baloutchistan để điều tra về vụ tấn công gần đập Dasu và sơ kết về tình hình tại chỗ ».

