Kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn: Cảnh sát Hồng Kông điều tra một hiệp hội

Người dân Hồng Kông thắp nến tại công viên Victoria, Hồng Kông, ngày 04/06/2021 để tưởng niệm 32 năm vụ thảm sát phong trào dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 1989.

Chính quyền Hồng Kông gia tăng áp lực lên giới tranh đấu dân chủ tại đặc khu. Reuters hôm nay, 26/08/2021, cho hay một hiệp hội thường đứng ra tổ chức tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn hàng năm đang bị cảnh sát điều tra.

Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước tại Hoa lục (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China) đã gửi đến Reuters một bản sao yêu cầu của cảnh sát, theo đó liên minh này phải cung cấp các thông tin « về các thành viên, tài chính và các hoạt động của tổ chức này trước ngày 07/09 ». Liên minh này cho biết cảnh sát cũng gửi yêu cầu tương tự đến một số cá nhân và các hiệp hội thành viên của Liên minh.

Yêu cầu cung cấp thông tin của cảnh sát cáo buộc Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước tại Hoa lục là « tác nhân của các thế lực nước ngoài ». Theo cảnh sát Hồng Kông, nếu không cung cấp thông tin đúng thời hạn, tổ chức này có thể bị phạt 100.000 đô la Hồng Kông và lãnh đạo tổ chức này có thể lãnh án sáu tháng tù giam. Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông không hồi đáp các câu hỏi của hãng tin Anh.

Trả lời Reuters, bà Châu Hạnh Đồng (Chow Hang Tung), phó chủ tịch Liên minh, bác bỏ hoàn toàn cáo buộc nói trên. Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước tại Hoa lục cũng cho biết vào tháng 7 đã phải sa thải nhiều nhân viên để bảo đảm an toàn cho họ. Hiện tại khoảng một nửa thành viên trong ban lãnh đạo Liên minh đã từ chức.

Hai nhà lãnh đạo của Liên minh, Hà Tuấn Nhân (Albert Ho) và Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan), đã bị phạt tù hồi tháng 4/2021, vì đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính quyền Hồng Kông gây chấn động mùa thu năm 2019.

Tin về cuộc điều tra nhắm vào Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước tại Hoa lục được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF) ở Hồng Kông, thường tổ chức các cuộc biểu tình hàng năm vào ngày 1 tháng 7 tại Hồng Kông, để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, đã giải tán sau khi bị cảnh sát điều tra. Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF) cũng là nhóm đã tham gia huy động hàng triệu người biểu tình trên đường phố vào năm 2019 đòi dân chủ, chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc.

Theo Reutres, cuộc điều tra nói trên của cảnh sát Hồng Kông là « đòn mới nhất » nhắm vào phong trào đối lập Hồng Kông, vốn đang chịu áp lực to lớn kể từ khi Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia vào năm 2020, bị cáo buộc là một công cụ trấn áp những người đòi dân chủ bằng các tội danh được định nghĩa một cách mơ hồ, cùng các mức phạt nặng nề với án tù cao nhất là chung thân.

