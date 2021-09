Hồng Kông: Hiệp hội tổ chức đêm canh thức Thiên An Môn bị buộc tội "lật đổ"

Ba nhà lãnh đạo của hiệp hội chuyên tổ chức lễ canh thức hàng năm ở Hồng Kông để tưởng nhớ nạn nhân cuộc đàn áp Thiên An Môn, Trung Quốc, năm 1989, đã bị truy tố về tội « kích động lật đổ » chính quyền, vài giờ sau khi bảo tàng dành riêng cho sự kiện Thiên An Môn bị khám soát vào hôm qua 09/09/2021.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo AFP, cảnh sát Hồng Kông hôm qua 09/09 đã đưa ra cáo buộc « kích động lật đổ » chính quyền nhắm vào hiệp hội Liên Minh Hồng Kông, chủ tịch hiệp hội Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan), hai phó chủ tịch Hà Tuấn Nhân (Albert Ho) và Châu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung). Chủ tịch Lý Trác Nhân và cấp phó Hà Tuấn Nhân đều là những nhà đấu tranh ủng hộ dân chủ lâu năm và hiện đang bị giam trong tù, còn phó chủ tịch Châu Hạnh Đồng mới bị bắt hôm thứ Tư 08/09.

Chiều hôm qua, lực lượng an ninh Hồng Kông chuyên trách việc áp dụng luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt đối với đặc khu hành chính đã lục soát bảo tàng Mùng 4 tháng 6 chuyên về sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Bảo tàng do hiệp hội Liên Minh Hồng Kông quản lý đã bị chính quyền đóng cửa hồi tháng 06.

Tháng 8/2021, cảnh sát cáo buộc Liên Minh Hồng Kông là một cơ quan của nước ngoài và yêu cầu hiệp hội giao nộp thông tin về tài chính và các hoạt động. Thế nhưng, hiệp hội này đã phớt lờ yêu cầu của chính quyền đặc khu, đến thứ Ba 07/09, các thành viên Liên Minh Hồng Kông gửi thư giải thích yêu cầu của cảnh sát là bất hợp pháp và không có bằng chứng về việc hiệp hội vi phạm luật.

Nhiều ủy viên hội đồng quận thà từ nhiệm còn hơn đọc lời tuyên thệ trung thành mới

Hôm nay 10/09, theo chính quyền Hồng Kông, 24 dân biểu địa phương đã đọc lời tuyên thệ trung thành mới và nhậm chức ủy viên hội đồng quận. AFP cho biết khoảng 180 ủy viên hội đồng quận sẽ phải tuyên thệ trung thành trong những tuần tới đây và những ai từ chối tuyên thệ sẽ mất chức. Thế nhưng, đa phần các ủy viên hội đồng quận đã trúng cử thà từ nhiệm còn hơn là phải trải qua quy trình mới này. Cho đến nay, đã có 260 người trên tổng tố 452 ủy viên hội đồng quận từ nhiệm để phản đối việc chính quyền nỗ lực thanh trừng những phần tử mà họ coi là « không yêu nước ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký