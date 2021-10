BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Đa số dân Mỹ ủng hộ can thiệp quân sự nếu Hàn Quốc bị tấn công từ phía Bắc

Ảnh lưu trữ: Các loại tên lửa của Bắc Triều Tiên. © Reuters

Minh Anh 2 phút

Cứ 10 người được hỏi có hơn 6 người Mỹ đồng tình Hoa Kỳ can thiệp quân sự trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Đây là kết quả một cuộc thăm dò do Chicago Council on Global Affairs (CCGA) thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Triều Tiên và công bố hôm nay, 08/10/2021.