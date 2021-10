Trung Quốc : Tăng trưởng giảm do thiếu điện và khủng hoảng bất động sản

Công trường xây dựng sân vận động Quảng Châu Evergrande, do Tập đoàn China Evergrande phát triển, ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 26/09/2021

Tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại, chỉ tăng 4,9% trong quý 3/2021, theo số liệu chính quyền Trung Quốc công bố vào thứ Hai, 18/10/2021. Đây là mức tăng thấp nhất do khủng hoảng bất động sản và năng lượng.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết chi tiết :

« Sau đợt hồi phục vào mùa xuân năm ngoái, đà tăng trưởng của Trung Quốc trượt dốc nhẹ vào mùa hè và lao dốc mạnh vào mùa thu. Những con số "tồi tệ" này từ cơ quan thống kê quốc gia đã được đoán trước, nhưng mức sụt giảm tăng trưởng còn mạnh hơn so với dự báo ​​do khủng hoảng bất động sản và "những mối đe dọa to lớn bất ngờ" làm lay chuyển hệ thống tài chính.

Các công ty phát triển bất động sản đã góp phần vào sự tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây bằng cách "trồng những khu rừng bê tông" dọc theo các tuyến tàu cao tốc. Nhưng những cánh rừng đó sẽ phải tạm ngưng sinh sôi. Nợ nần chồng chất, một số tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Evergrande, đang đứng trước bờ vực phá sản.

Một lĩnh vực đầu tầu khác của Trung Quốc cũng đang bị tác động : công xưởng thế giới đang bị buộc phải hoạt động cầm chừng bất chấp sự phục hồi toàn cầu. Cắt điện tại một số tỉnh miền bắc và đông nam đất nước cản trở các dây chuyền lắp ráp hoạt động hết công suất và giá điện tăng tác động đến chi phí sản xuất, khiến các công ty bị thiệt hại.

Cơ quan thống kê quốc gia cho biết thêm : "Sự phục hồi trong nước không ổn định và không đồng đều" nhưng thống đốc ngân hàng trung ương, người đã có nhiều tuyên bố trong những ngày qua, khẳng định là "tình hình vẫn trong tầm kiểm soát".

Để đối phó với tình trạng khan hiếm điện, Trung Quốc đã tăng gần 6% sản xuất than đá, đạt mức sản xuất than đá trong ngày cao kỷ lục. Hôm qua 18/10, chính quyền Trung Quốc cho biết từ đầu tháng trước, 153 mỏ than đã được phép tăng khả năng khai thác lên thành 220 triệu tấn mỗi năm.

