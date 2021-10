Tokyo muốn nâng cấp liên minh Mỹ-Nhật, tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Thụy My

Thụy My

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh ý định « thúc đẩy chiến lược hiện thực một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở » với sự hợp tác của tổng thống Mỹ Joe Biden, trong thông điệp video nhân một sự kiện ở Tokyo hôm 23/10/2021.

Hãng tin Nikkei dẫn lời ông Kishida tại Đối thoại thường niên Phú Sĩ Sơn, thế giới đang đối mặt với « nhiều thách thức, nhất là môi trường an ninh khu vực ngày càng khắc nghiệt, những sự kiện đang đe dọa các giá trị phố quát như tự do dân chủ và nhân quyền, những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và virus corona ».

Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, liên minh với Hoa Kỳ là nền tảng cho chính sách đối ngoại và an ninh để phát triển « ngoại giao kiên quyết » và khẳng định « sẽ đưa liên minh Nhật-Mỹ lên một tầm cao mới ».

Tân chính phủ Kishida mới nhận nhiệm vụ từ đầu tháng, có một chức bộ trưởng an ninh kinh tế - lần đầu tiên tại Nhật Bản. Bộ trưởng sẽ trình dự luật xúc tiến an ninh kinh tế trong kỳ họp Quốc Hội năm tới, vì vấn đề kinh tế và chuỗi cung ứng ngày càng được coi là an ninh quốc gia.

Tổng thư ký đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, Akira Amari, cũng phát biểu trong sự kiện trên, cho rằng Nhật Bản cần giảm thiểu rủi ro, kiểm tra lại những vấn đề dễ tổn thương như năng lượng, viễn thông. Ông nêu ví dụ ngay cả những sản phẩm công nghệ thấp như khẩu trang, găng tay nếu thiếu trong đại dịch cũng dẫn đến sụp đổ đất nước. Akira Amari nhấn mạnh vì Nhật Bản là nước không giàu tài nguyên, nên « chỉ có nghiên cứu và phát triển », cần được sử dụng như « vũ khí kinh tế ».

Một trong những sáng kiến là cải cách đại học thông qua một quỹ 10.000 tỉ yen, dành cho nghiên cứu cơ bản và hỗ trợ người làm luận án tiến sĩ. Ông Amari cũng kêu gọi các công ty nên phân công một người trong hội đồng quản trị phụ trách an ninh kinh tế.

Diễn đàn Phú Sĩ Sơn là sự kiện được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Viện Đối ngoại Nhật Bản tổ chức hàng năm.

