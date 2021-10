Ấn Độ triển khai vũ khí của Mỹ dọc biên giới với Trung Quốc

Ấn Độ gần đây đã triển khai vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất dọc theo vùng biên giới với Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực tấn công, trong bối cảnh hai bên vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên dãy Himalaya. Theo tiết lộ của hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 29/10/2021, lực lượng quân sự Ấn Độ chủ yếu được tăng cường ở vùng cao nguyên Tawang tiếp giáp với Bhutan và Tây Tạng, phần đất Ấn Độ kiểm soát nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền.

Theo ghi nhận của phóng viên Bloomberg, đã tháp tùng theo một đoàn nhà báo được Quân Đội Ấn Độ hướng dẫn lên thăm vùng cao nguyên Tawang vào tuần trước, đáng chú ý nhất là sự hiện diện của các trực thăng vận tải quân sự Chinook do Mỹ sản xuất, được dùng để vận chuyển pháo tự hành loại nhẹ và binh sĩ một cách nhanh chóng qua các vùng đồi núi.

Thiếu tá Kartik, phi công trong một lữ đoàn Không Quân mới thành lập, đã hết sức khen ngợi: “Trực thăng Chinook quả là nhân tố giúp thay đổi cuộc chơi… Trực thăng cung cấp khả năng cơ động và linh hoạt chưa từng thấy, binh sĩ và súng pháo binh có thể được vận chuyển từ sườn núi này sang sườn núi khác một cách nhanh chóng.”.

Bên cạnh trực thăng và các loại vũ khí khác, như pháo tự hành cực nhẹ cơ động hay súng trường chế tạo tại Mỹ, Quân Đội Ấn Độ trong khu vực còn được trang bị các loại drone trinh sát do Israel sản xuất, hay tên lửa hành trình siêu thanh sản xuất nội địa và hệ thống giám sát đời mới. Các loại vũ khí Mỹ đều được mua trong vài năm qua khi quan hệ quốc phòng giữa Washington và New Delhi ngày càng được củng cố do mối lo ngại chung về Trung Quốc.

Ấn Độ đã quyết đinh tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo đường biên giới với Trung Quốc sau một vụ xung đột nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, nổ ra vào năm ngoái, đã khiến cho ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Hai bên đã đàm phán để rút quân, nhưng vẫn chưa đạt kết quả thỏa đáng. Theo các nhà phân tích, chính việc thiếu tiến triển trong thương thuyết với Trung Quốc đã thúc đẩy Ấn Độ tăng cường lực lượng tai khu vực biên giới, và tìm kiếm thêm thiết bị từ các đối tác như Mỹ.

Luật mới về biên giới trên bộ mà Trung Quốc vừa áp dụng cũng góp phần khiến cho Ấn Độ phải đề cao cảnh giác.

