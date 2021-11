ẤN ĐỘ - VAC-XIN

Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng vac-xin Covaxin của Ấn Độ

Một nhân viên y tế đang chuẩn bị một liều vac-xin Covaxin ngừa Covid-19 tại Trung tâm Y tế ở New Dehli, Ấn Độ, ngày 21/10/2021. Prakash Singh AFP/Archivos

Thụy My 2 phút

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 03/11/2021 đã bật đèn xanh cho việc sử dụng khẩn cấp Covaxin của Ấn Độ. Đây là vac-xin thứ tám được WHO phê duyệt, hoàn toàn do Ấn Độ sáng chế và sản xuất trong nước. Quyết định này khiến chính phủ Narendra Modi tràn trề hy vọng xuất khẩu vac-xin cho các nước.